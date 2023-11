A szociális ellátás szerteágazó munka, minden egyes lábára szükség van ahhoz, hogy a teljes rendszer jól működjön, s a gondozottak magas színvonalú ellátást kapjanak, melyhez a szociális hálózat kiépítettségére, korszerű infrastruktúrára és nem utolsósorban a szociális szférában dolgozók szakmai tudására, elhivatottságára van szükség.

Miután a szépen feldíszített Őz utcai gondozási központban a nyíregyházi Waldorf-iskola tanulóinak műsora megteremtette az ünnepélyes hangulatot, Nagyné Hermányos Zsuzsanna intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket. Mondanivalója azt üzente: a világ folyamatosan változik körülöttünk, jönnek nehézségek, vannak mélypontok az életünkben, de mindig vannak olyan emberek, akik készek másokon segíteni.

Húszféle szolgálgatási forma

– A szociális szférában dolgozók nem egy szakmát űznek, egy hivatást vállalnak fel. Köszönet jár a munkájukért. A szociális területen sok minden változik, az ellátások ma már egymásra épülnek, s bővült az ellátottak köre, sok helyen helyt kell állniuk a dolgozóinknak – emelte ki az intézményvezető, aki nemcsak a jelenről, hanem a múltról is beszélt. Nem is gondolnánk, hogy az intézmény gyökerei egészen az 1970-es évek végig nyúlnak vissza, amikor mindössze 47 ellátottal foglalkoztak az Őz utcán. Teltek az évek, és a nappali ellátás szociális szakellátással bővült, bentlakásos idősotthonnal, fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatásokkal. Ma az étkeztetéstől a támogatói szolgálaton át, a fogyatékkal élők ellátásáig gondoskodnak a rászorulókról, kiegészítve a pszichiátriai betegek nappali intézményi feladataival a struktúra folyamatosan bővül. Az idén a központhoz került az egészségügyi alapellátás és a védőnői szolgálat egy része is. Így a pénteki ünnepségen védőnők és orvosok is átvettek elismeréseket a szociális szakellátásban és alapellátásban résztvevő gondozókkal együtt. Mint elhangzott, összesen húszféle szolgáltatást működtetnek 17 telephelyen, összesen 316 dolgozóval.

A díjakat kísérő virágot dr. Kovács Ferenc polgármester nyújtotta át, aki hangsúlyozta: a városnak is fontos, hogy erős szociális háló fonja át. A gondozási központnak jó híre van, szívesen fordulnak hozzájuk az ellátottak, a dolgozók odaadó munkáját megköszönte ő is, s kiemelte, a város továbbra is segíteni fogja az intézmény elképzeléseit. Az ünnepségen elhangzott az is, hogy egy modern, felújított épületet fogadja az érkezőket az Őz után.

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő szerint a szociális munkához nagy szív kell és felelősségérzet, hiszen a családok a gondozókra bizalommal bízzák rá családtagjaikat. – Isten éltesse önöket 30. születésnapjukon! Az önök segítő keze nemcsak a gondozottjaikig ér el, hanem mindannyian részesülünk munkájukból, növelik társadalmunk jólétét, köszönjük, hogy számíthatunk önökre – mondta az országgyűlési képviselő.

Az ünneplésből nem maradtak ki a volt intézményvezetők, nyugdíjas kollégák sem, a virág nekik is járt. Emléklapot kilencen, míg elismerő oklevelet hatan kaptak, emlékplakettet két gyermekorvos vehetett át.

Harminc éve a szakmában

Kiss Csabáné gondozási körzetvezető 30 éve dolgozik a szociális szférában, az értelmi fogyatékkal élők között kezdte, jelenleg a házi segítségnyújtásban dolgozik. Azt mondja, ma is ugyanezt a szakmát választaná, minden nehézségével és szépségével. Egy valódi, embert formáló szakma az övék, nagyon sok minden tanulnak az évek során az életről, emberi értékekről, saját magukról. – Nagyon furcsa belegondolni, hogy van olyan ember, akinek mi vagyunk az egyetlen kapocs az életében. Idős, magányos emberekre gondolok, akiktől egy mosoly, egy köszönöm is elég. Feltölt minket, így másnap újra erővel telve végezzük munkánkat. Szakmai kihívások persze vannak, de kapunk ehhez képzéseket is. Azt látjuk, hogy egyre több ember szorul valamilyen segítségre. Az időseknél fontos a bizalmi kapocs, a támasz, s hogy kimozduljanak a megszokott közegükből, az Alzheimer-Cafe vagy az Idősek akadémiája rendezvényeink erre is jók.

Emléklapot vettek át:

Botos Imre karbantartó, Dr. Bujdosó Erika gyermekorvos, Drotárné Koczka Erika védőnő, Gurályné Bihary Edit terápiás munkatárs, Ferenczné Kasu Judit védőnő, Hegymeginé Sulyok Lívia védőnő, Lakatos Ferencné gondozónő, Polgári Tiborné takarítónő, Wachalné Tóth Angéla védőnő

Emlékplakett kaptak:

Dr, Komjáthy György, gyermekorvos

Dr. Újhelyi János, gyermekorvos

Elismerő oklevelet vehettek át:

Kiss Csabáné gondozási körzetvezető, Maczaliné Bihary Enikő szakmai egység vezető, Majorosné Bradács Ilona szakápoló, Zolcsák Gyöngyvér gondozási körzet vezető, Zsoldos Mihályné gondozónő