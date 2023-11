Tárjátok ki a szíveteket! néven idén is elindította országos adventi összefogását a Katolikus Karitász, hogy a nélkülözésben élő gyermekek és családok karácsonya is emberhez méltó és reményteli lehessen. A segélyakciót november 24-én a Karitász Országos Központjában Herczegh Anita, jószolgálati nagykövet és Écsy Gábor, országos igazgató zenés kézműves-foglalkozással egybekötött sajtótájékoztatón jelentette be. Az akció részeként örömmel fogadják az angyalbatyukat és a pénzfelajánlásokat, amiket a rászorulók megörvendeztetésére és támogatására fordítanak majd, valamint egész decemberben tartós élelmiszercsomagok osztásával segítik a nélkülözőket. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a Karitász munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak a karácsonyi segélyprogramhoz és a Karitász évközi tevékenységeihez. Részletek a karitasz.hu oldalon.

Magyar kurír / Tahler Tamás