A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja, Dezső Laura Emma idén is írt levelet Kazinczynak, ami olyan jól sikerült, hogy megkapta érte a megérdemelt díjat.

November 13-án az Anyanyelvápolók Szövetsége magyar nyelv napi díszünnepségén adták át A Magyar Nyelv Múzeuma „Írj levelet Kazinczynak” című pályázatának díjait. Dezső Laura Emma 10.D osztályos tanuló tollat ragadott, s az előző évekhez hasonlóan írt levelet a széphalmi mesternek. Az idén arról számolt be Kazinczynak, hogyan kommunikálnak egymással fiatalok, mi változott a 19. század óta.

Laura korcsoportjában ebben a tanévben is első helyezést ért el, és vehette át jutalmát a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében Nyiri Pétertől, A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatójától. Felkészítő tanára Kerekes Attila volt.



Fotó: facebook/Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium