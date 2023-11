A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Földhivatali Kirendeltsége 54 millió forintból újult meg, és közel 40 millió forintból korszerűsítették a Csengeri Járási Hivatalt.

A megújult Földhivatal épülete Mátészalkán

Fotó: Szarka Lajos

A vármegyei kormányhivatal épületeinek energetikai korszerűsítését célzó program harmadik ütemében idén újabb 7 épület fejlesztése fejeződik be összesen több mint 570 millió forintos forrásból. Ezzel válik teljessé a 2016-ban indult projekt, amelynek során összesen 36 épület vált korszerűbbé több mint 2,3 milliárd forint ráfordítással. A Mátészalkán végrehajtott korszerűsítés során a Földhivatal épülete építészeti, épületgépészeti és -villamossági fejlesztések keretében új hőszigetelést, kondenzációs kazánt és napelemrendszert is kapott. A Csengeri Járási Hivatalban is napelemes rendszer biztosítja mostantól az épület energiaigényének jelentős részét, az összes külső ablakot és ajtót kicserélték 3 rétegű fokozott hőszigetelő képességűre, emellett teljes hőszigetelést is kapott a hivatal. A beruházásoknak köszönhetően az épületek energiaigénye a korábbi töredékére csökkent.

A megújult épületeteket Román István főispán adta át Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere, Forján Zsolt, Csenger polgármestere, valamint a járások településeinek polgármesterei társaságában.