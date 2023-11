Ebből az alkalomból idén november 11-12-én meghívást kapott a nyíregyházi STO-LAT Lengyel-Magyar Baráti Társaság Kórusa Rzeszów testvérvárosába, ünnepi templomi szereplésre.

A rendezvényen a kórusművek mellett, hazafias dalok is felcsendültek. Utazásunk egy nem mindennapos eseménnyel esett egybe. Az énekkar lelkének számító Bárkányi házaspár, Wiesa és Tamás 50. házassági évfordulója is a napokban volt. Az énekkar meglepetéspartival kívánt további boldog éveket nekik. Másnap a Rzeszówi polgármesteri hivatal és a helyi zeneiskola vezetői is szép, megható ünnepségen, a Városházán köszöntötte az „Ifjúpárt”. Egy életre szóló élményben volt részük. Ezek a találkozások erősítik a két nemzet barátságát, összetartozását, mert: „lengyel – magyar két jó barát!”

Ugyan Mária