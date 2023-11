Az írják, a projekt célja, hogy a teljes lakosság részére biztosíthassák a szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének lehetőségét, ezzel is csökkentve a környezetterhelést, a rezsiköltségeket. A kemecsei központú szennyvízagglomerációt is összevonták, így Vasmegyer és Tiszarád mellett Tiszatelek, Újdombrád, Beszterec, Nagyhalász Kecskés- és Homok-tanya, valamint a Mágasor is csatlakozott az agglomerációhoz, ennek köszönhetően ezekről a településekről is a kemecsei tisztítóba érkezik a szennyvíz. A projekt lényege, hogy az agglomerációs helyeken közműves szennyvízelvezető csatornahálózat épüljön ki, a települések összes belterületi, gazdaságosan csatornázható, előközművesítésnek nem minősülő ingatlanját bekötik a rendszerbe. Továbbá Kemecse déli településrészén, Cserén is megépítettek egy nagy kapacítású szennyvízátemelő rendszert, ami közvetlenül a szennyvíztisztító telephez csatlakozik, ez a rendszer az Ipari Park igényeit is kiszolgálja majd. A teljes fejlesztés összköltsége 12 milliárd forintot tesz ki – olvasható a város internetes oldalán.