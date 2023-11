A kijevi Rusztól a Lengyel-Litván Unión át a Szovjetunióig Ukrajna több jelentős hatalom részét is képezte. A kommunizmus összeomlása után függetlenné vált ország életében az első jelentős törést a 2014-es hatalomváltás okozta, amely után egyenes út vezetett a háborúig – a napokban dr. Somkuti Bálint geopolitikai elemző az MCC nyíregyházi képzési központjában számos érdekességet osztott meg a hallgatósággal a szomszédos ország történelmével, s jelenével kapcsolatban.

Forradalom és mérgezés

– Ahogy a legtöbb volt tagköztársaságban, a Szovjetunió szétesése után Ukrajnában is a kommunista párt utolsó vezetője – Leonyid Kucsma – lett az államfő. 2004-ben a korábban Szerbiában alkalmazott módszert követve óriási tömegek vonultak az utcákra, és az erőszakmentesség jegyében, a sajtó támogatásával megbuktatták a diktátort – a narancsos forradalom Viktor Juscsenkót juttatta hatalomhoz. Ő gyanús körülmények között lett beteg – úgy vélte, az orosz titkosszolgálat mérgezte meg dioxinnal, ám szerintem ha így lett volna, azt nem élte volna túl –, s később elveszítette támogatottságát. Jellegzetes hajfonatáról emlékezhetünk Julia Timosenkóra, aki szeretett volna nyitni a nyugat felé, de az orosz szorításból nehéz volt szabadulni. Az őt követő Viktor Janukovics egyensúlyozni próbált a két pólus között, ám amikor 2013 novemberében nem írta alá az uniós társulási szerződést, elindult a megbuktatására szervezett puccs. Az emberek látták, hogy sokkal jobban élnek a litvánok, a lettek, az észtek és tudták, hogy ennek az orosz befolyás az akadálya. Szabadságot akartak, és jogstabilitást, ezért Kijev központjában, a Majdan téren tiltakozásba kezdtek.

Nemzeti tudat

– A tüntetéssorozat 2014 februárjában erőszakba torkollott. Több mint százan vesztették életüket, amikor az oroszbarát kormány ellen demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel. Sokan gondolták később azt, hogy ugyanabból a fegyverből lőtték a tüntetőket, mint a rendfenntartókat, azaz hogy valakinek éppen a helyzet eszkalálódása volt az érdeke, de tény: elérték Janukovics leváltását. Ezt követően kezdett csak el kialakulni az ukrán nemzeti tudat, merthogy Ukrajna nem volt nemzetállam. 15 nemzetiség élt ott – románok, bolgárok, cigányok, tatárok –, a Janukovicsot követő Porosenkó kormányában például hatan nem voltak is ukránok. Elkezdődött egy deszovjetizációs folyamat, és egy szélsőséges ukránosítás, majd megpróbálták felbontani azt az 1997-es szerződést, ami alapján Oroszország használhatta a Krím félsziget katonai erődítményeit.

A Fekete-tenger kulcsa

– Ez a geopolitikailag fontos helyszín a Fekete-tenger kulcsa, amit 1954-ben Nyikita Hruscsov ajándékozott az ukrán tagköztársaságnak. Az ott élők legnagyobb része tatár és orosz, akik nem akartak Ukrajnához tartozni – mondta a szakértő és hozzátette: a későbbi események megértése szempontjából fontos, hogy James Baker amerikai külügyminiszer állítólag szóban megígérte, hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni, az oroszok számára pedig azért tabu Ukrajna esetleges csatlakozása, mert a vadászgépek 10 kilométeres magasságból akár 2-300 kilométerre is beláthatnak Oroszországba, ezt pedig nem engedhették meg. Ezek a folyamatok elindultak, az oroszok pedig 2014-ben kirobbantottak egy felkelést, amibe az ukránok azért nem tudtak beavatkozni, mert különleges alakulatok jelentek meg a Krímben, s elfoglalták az ukrán bázisokat. Az orosz hivatalos állásponttal szemben szó sem volt idegen megszállásról: ez egy nagyon jól megszervezett katonai akció volt, amitől a nyugat a mai napig hideglelést kap. A Krímben lezajlott folyamatok, majd a szakadárok közötti véres küzdelem az előszele volt a most is tartó háborúnak, és bár lehetett látni, hogy valami készül, én nem gondoltam, hogy bekövetkezik.

Hatalmas veszteségek

– Jelenleg ott tartunk, hogy az ukránok kezdik elveszíteni a nyugati államok támogatását, a túlzott nacionalizmus és az a meg nem alkuvás, amit Zelenszkij elnök képvisel, kezd a visszájára fordulni. Ukrajna támogatására a háború kitörése óta 170-180 milliárd dollárt fordítottak, ez a hatalmas összeg pedig hiányzik azoknak az országoknak a kasszájából, akik kifizették. És természetesen van ennek egy másik vetülete is: becslések szerint ukrán oldalon 350-400 ezerre tehető a halálos áldozatok száma: valamivel több mint másfél év alatt nagyobb veszteséget szenvedtek el, mint a II. világháború alatt – tette hozzá dr. Somkuti Bálint.