Hetven évvel ezelőtt, 1953. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuját az akkori Tiszalöki járás egyetlen gimnáziuma Tiszalökön Szakács Ferenc igazgató vezetésével. Az oktatási intézmény – ami napjainkban a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium nevet viseli – a jubileum alkalmából többnapos ünnepségsorozatot rendez.

Diákírások az időkapszulában

Mint Bányai Csilla angol szakos pedagógus, a programsorozat fő szervezője szerkesztőségünknek elmondta, Szakács Ferenc szobrának koszorúzásával kezdődik a jubileumi emlékezés november 15-én 15 órától. Ezt követően megnyitják az iskolatörténeti kiállítást, majd az egykori diákok és tanárok kötetlen beszélgetés keretében idézhetik fel a régi szép emlékeket. A kiállítás keresztmetszetet ad az iskola hetven évéről. Fényképek, sapkák, meghívók, évkönyvek, videófelvételek idézik majd fel a régi éveket. Gálaműsorral folytatódik a program november 16-án 17 órakor a helyi művelődési házban, fellépnek az oktatási intézmény jelenlegi és egykori diákjai is. Osztálytalálkozókat rendeznek november 17-én és 18-án. Ez utóbbi napon 11 órakor emléktáblát avatnak, és időkapszulát is elhelyeznek. Az emléktábla a régi tanárok nevét őrzi meg az utókornak, az időkapszulába pedig olyan levelek is kerülnek, amelyekben a mostani diákok írják le gondolataikat az iskoláról. A jubileumi emlékezések megkoronázása lesz a Blanka-bál, ami november 18-án 19 órakor kezdődik a művelődési házban.

A Blanka-bál is egy régi hagyományt elevenít fel, korábban minden évben Blanka napjához, október 25-höz közeli időpontban rendeztek mulatságot, amelyen részt vettek a pedagógusok és a diákok mellett a szülők is.