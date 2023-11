Csak egy szippantás, és tűszúrás nélkül is felvehetik a gyerekek az influenza elleni védőoltást. Az idén is elérhető az orron át adható influenza elleni vakcina a gyermekeknek.

November elejétől ismét kapható a Fluenz Tetra szuszpenziós orrspray influenzavakcina a patikákban. Az élő, gyengített influenzavírust tartalmazó, tű nélküli, négykomponensű védőoltás a 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére adható. A készítmény, mely a WHO és az Európai Unió által javasolt vírustörzseket tartalmazza, hasonló hatékonysággal bír, mint az injekció formájában adott vakcinák. Az ingyenes elérhetőségről érdeklődni lehet a gyermekek háziorvosánál.

A háziorvosok szerint az orron át adható védőoltás után súlyos oltási reakciót nem jeleztek a szülők, ritkán 1-2 napig tartó náthás tünetek azért előfordulhatnak. Bár az influenzaszezon még odébb van, a november ideális hónap a Fluenz Tetra felvételére, ugyanis mint minden védőoltásnak, az orrspray-nek is szüksége van kb. 2 hétre, hogy kifejtse hatását.