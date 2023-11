Veszettségben pusztult el egy legeltetett hízómarha november 13-án, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Tiszakórodon. A fertőzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma is igazolta. A veszettségre a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, ezért a Nébih ismételten felhívja az állattartók figyelmét, hogy legyenek körültekintőek, és gyanú esetén haladéktalanul értesítsék az állategészségügyi hatóságot – adta hírül a hivatal a honlapján.

Egy idegrendszeri tüneteket mutató szarvasmarhából a Nébih laboratóriuma november 14-én igazolta a veszettséget, az állat egy nappal korábban hullott el. A vármegyei kormányhivatal szakemberei a járványügyi nyomozást megkezdték. Az esetről, és annak részleteiről a Nébih haladéktalanul értesítette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, valamint az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet.

Járványügyi intézkedések

Az eset egy olyan vadgazdálkodási egység területén történt, ahol számos járványügyi intézkedés, többek között fokozott felügyelet elrendelését kezdeményezte a Nébih a tavalyi és az idei évben jelentkező pozitív esetek miatt. Ezen a területen már évek óta zajlik a rókapopuláció repülőgépes vakcinázása, mely az ukrán oldalon a háború okán megszűnt, így valószínűsíthetően ottani fertőzött állatok révén került be az országba a fertőzés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelt intézkedéseket a hatóság mindaddig fenntartja, amíg a járványügyi helyzet ezt indokolja. A veszettség az emberre is veszélyt jelent, így tehát a házi- és vadállatok védelmezése az emberi megbetegedések megelőzését is szolgálja.

Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot lát, kérjük, haladéktalanul jelezze az illetékes állategészségügyi hatóságnál.

Az elhullott rókákat a Nébih ZöldSzámán jelenthetik be (06/80/263-244)!

A betegség tüneteiről, terjedésének módjáról és megelőzéséről további információk olvashatóak a Nébih tematikus oldalán: https://portal.nebih.gov.hu/veszettseg.