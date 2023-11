Él Nyíregyházán egy hat és fél éves kisfiú, aki már korán megismerte az élet árnyékos oldalát. Koraszülött csecsemőként látta meg a napvilágot, majd tej- és tojásérzékenység alakult ki nála. További rosszullétek miatt a nyáron Budapesten a Semmelweis Egyetem klinikáján is kezelték. Olyan Máté állapota, hogy 24 órás felügyeletet igényel, s ezt az édesapa vállalta magára, az édesanya keresete tartja el az albérletben élő családot. A kisfiú gondozása és étkeztetése nagy terhet ró a családra, ezért néhányan úgy döntöttek, megpróbálnak a maguk módján segíteni: megunt játékok felajánlását várják, s az azok értékesítéséből befolyt összeget ajánlják fel a családnak. A játékvásár november 25-én, szombaton 10 órától lesz Nyíregyházán a Szarvas utca 43. sz. alatti épület lépcsőházában. A felajánlott játékokat Szopkó Gábornénak lehet jelezni, s további információk is tőle kérhetők a 06-70/357-1874-es telefonszámon. Persze, az még kevés, ha az együttérző emberek játékokat ajánlanak fel, olyanok is kellenek, akik meg is vásárolják azokat.