Kedvezményes belépőkkel és izgalmas fürdőprogramokkal várják a vendégeket az idén ősszel az ötcsillagos Aquarius Élményfürdőben. A részletekről csütörtökön tartott sajtótájékoztatót Matavovszky Dániel, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója és Podlovics Lajos értékesítési igazgató.

– Ősz derekán járunk, de nem múlhat el év a nyár rövid értékelése nélkül. Hoztuk az elmúlt évek számait, a nyári szezonban kétszázezer vendég fordult meg nálunk, amivel igazán elégedettek lehetünk, hiszen a nyár számait nagyban meghatározza az időjárás is. Nem panaszkodhatunk, a tavalyi, 2022-es vendégforgalomtól nem maradtunk el, sőt, örömmel láttuk, hogy a külföldi vendégek továbbra is szívesen jönnek hozzánk fürdőzni, szeretik a gyógyvizünket, megteltek a hétvégék – tekintett vissza a főszezonra Podlovics Lajos. Hozzátette, az energiaárak növekedése miatt az idén kénytelenek voltak emelni a belépőjegyek árán, de igyekeztek mind szolgáltatásban többet adni, mind pedig programokban extra élményeket nyújtani vendégeiknek.

– Óriási lendülettel és rengeteg aktivitással vágtunk neki az őszi szezonnak is. Kezdtük azzal, hogy a szeptemberi tanévkezdéssel ingyen fürdőzhettek az általános iskolások, majd októberben a nyugdíjasoknak nyújtottunk kedvezményes belépési lehetőséget és felpörgettük a szaunaprogramokat – emelt ki néhány újítást az értékesítési igazgató. Majd átadta a szót a vezérigazgatónak.

Ötcsillagos minősítés

– A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület új minősítési rendszerében az országban elsőként, kapta meg az Aquarius Élményfürdő az ötcsillagos minősítést, mi mellettünk a sárváriak örülhetnek az idén az elismerésnek, ami védjegy is egyben, s jelzi, hogy a nyíregyházi fürdőkomplexum továbbra is előkelő helyet foglal el a hazai a gyógyfürdő-szolgáltatások palettáján. Szigorú szempontrendszer alapján ítélik oda a címet, amit a fürdőn 2026. november 15-ig viselhet. Egységeinket két kategóriában, élményfürdő és strand kategóriába is elismerték – emelte ki a vezérigazgató. Majd kifejtette, a családokat szeretnék megszólítani azzal, hogy novembertől csökkentik egyes jegytípusok árait. Két felnőtt és egy gyermek családi belépője az eddigi árakhoz képest 20 százalékkal lesz olcsóbb, de azok is kevesebbet hagynak a pénztárban, akik az úgynevezett termál napokon a termál részlegen szeretnének feltöltődni. A nyíregyháziak a helyi kedvezményeket is élvezhetik a csökkentett árakon felül. A pontos belépődíjakról a fürdő honlapján található bővebb információ, illetve novembertől már elektronikusan is lehet jegyet váltani, elindul az online jegyértékesítés.

– Évek óta szezonon kívüli időszakban már futott egy akciónk nyugdíjas hétfő néven, amikor extra kedvezményt biztosítottunk az idősebb korosztálynak, ezt az akciót az idén október 19-től kiterjesztettük a csütörtöki napokra is. Ezeken a napokon a szauna egységes díjszabás alá esik. S ha már itt tartunk, az eddigi szaunaprogramokra „teszünk még egy lapáttal”, nemzetközi színtereken is elismert szaunamesterek gondoskodnak majd a szaunaestek jó hangulatáról november 18-ától. Az éjszakai szaunaprogramok 21 órától indulnak egészen éjjel fél 2-ig tartanak. A termálnapok november 13–30 között a nyíregyházi vendégeknek kínál kedvezményes fürdőzést, az egész napos belépőjeggyel a termál- és a gyermekvilág vehető igénybe, így akár a gyerekekkel együtt élvezhetik az Aquarius kellemes medencéit – emelte ki a lehetőségeket Matavovszky Dániel vezérigazgató. Mint elhangzott, a programokkal és akciókkal szeretnék a fürdőzők figyelmét fenntartani és a színvonalas kikapcsolódást nyújtani minden vendégüknek.