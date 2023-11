– A TOP-ban közel 11 milliárd forintot költöttünk el a vármegyeszékhely önkormányzatával, illetve a térségi paktumokkal együttműködésben a fent megfogalmazott célok elérésére. Ezt egészítették ki a különböző kormányzati munkaerő-piaci programok. A helyi irányítócsoporttal – polgármesterekkel, cégvezetőkkel, a munkavállalók érdekeit képviselő szervezetekkel – közösen gondolkodunk azon, hogyan lehet ezeket a támogatási eszközöket minél közelebb hozni az itteni igényekhez – magyarázta a vármegyei közgyűlés elnöke. Rámutatott: a vállalatok már főként nem foglalkoztatási támogatásokat várnak, hanem képzési és átképzési programokat, mentális felkészítést a munkaerőpiacra, helyitermék- és gazdaságfejlesztést.

– Ezeken a területeken is jelentős eredményeket értünk el, saját, jól felismerhető logónk van a helyi termékek megjelöléséhez, valamint készítettünk egy hiánypótló kiadványt Szabolcs-Szatmár-Bereg gazdaságfejlesztési lehetőségeiről, amit a potenciális befektetők kezébe tudunk adni.

Felfrissíteni a régen tanultakat

– Ha megfigyeljük az adatokat, azt látjuk, hogy míg 2010-ben óriási munkanélküliséggel küzdöttünk, most a munkaerőhiány okoz alapvetően problémát. Az országos ráta négy százalék körüli, van, ahol évek óta 1-2, máshol, Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 7-8, ami a tizenhárom évvel ezelőtti 18 százalékhoz képest óriási javulás, de azt is mutatja, hogy ezekben a térségekben van még potenciálisan megszólítható munkaerő – magyarázta dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, s hozzáfűzte: a következő időszakban hozzájuk is fordulnak, hiszen Nyíregyháza közelében is számos olyan beruházás valósul meg, ahová kellenek a munkás kezek.

– A regiszterben lévők közel 40 százaléka rendelkezik valamilyen szakképesítéssel, a probléma az, hogy mára elavultak, hiszen 20–30–40 éve szerezték meg. Ezeknek az embereknek minimum fel kell frissíteniük a tudásukat, de az is lehet, hogy újakat kell elsajátítaniuk, hogy reális eséllyel el tudjanak helyezkedni. Ebben a szakképzési centrumoknak és más szervezeteknek is fontos feladatuk van.

Dr. Czomba Sándor leszögezte: amíg találnak olyan magyar embert, aki hajlandóságot mutat arra, hogy akár ilyen feltételekkel is elhelyezkedjen a munkaerőpiacon, addig szóba sem jöhetnek a külföldi munkavállalók. Ellenkező esetben az ő foglalkoztatásukra is sor kerülhet, természetesen előre rögzített feltételekkel. A humánerőforrás mellett azonban a tárgyi, infrastrukturális fejlesztések is szükségesek, ugyanis ez nagyban befolyásolja a cégek letelepedési kedvét.

Óriási kihívás előtt álunk

Román István, a vármegyei főispán beszédében emlékeztetett: a kormányhivatal foglalkoztatási osztályát még ma is munkanélküli hivatalként emlegetik a köznyelvben.

– A legfontosabb kihívás az elkövetkező években az, hogy segítséget nyújtsunk mindenkinek – legyen az munkaadó vagy álláskereső – ahhoz, hogy egymásra találjanak. Szabolcs-Szatmár-Beregben az elmúlt időszakban organikus növekedés tapasztalható a foglalkoztatás területén. Nyilván ehhez kellettek azok a célzott támogatások, amik rendelkezésre állnak, a vállalkozások ugyanis saját erőből nem biztos, hogy tudtak volna létszámot, ezáltal pedig kapacitást, termelést bővíteni. Fontos kihangsúlyozni, hogy vármegyénket és Nyíregyháza térségét a gazdaságfejlesztés egyik célterületeként jelölte meg a kormányzat. Hatalmas feladatot vár ránk, de kívánom, hogy ezeknek a kihívásoknak képesek legyünk felelni.



KM