A beszélgetés alatt kiderült, hogy a sorozat első kötete, amely Királyok és keresztek címmel jelent meg, az Anjou-ház történetének egyik legnagyobb rejtélyét elevenítette fel: hogyan halt meg Imre herceg, I. István király fia. Egy lehetséges verziót mesélt el János története Levi csodálatos rajzaival három kötetben. A szakma is felkapta a fejét, amikor kézbe vették az albumot, s ezt sikerült még magasabb szintre emelni.

Brüsszelben egy könyvfesztiválon mások érdeklődését is felkeltette a kötet.

– Érdemes volt más borítóval, de ugyanazzal a belső tartalommal angol nyelven is elkészíteni 1000 példányt – mondta Sinonimo. A belga kiadónak köszönhetően már holland, francia és német nyelven is megjelent az album.

– Azt láttuk, hogy Európában vannak hasonló antológiák, így egyre biztosabban tudtuk, hogy a honfoglalástól napjainkig szeretnénk ebben a formában bemutatni a magyar történelmet, hiszen olyan magyar képregényalbum még soha nem jelent meg, amely felvillantja a magyar történelem korszakait, és megpróbálja a képek fantasztikus erejével bemutatni az elmúlt ezer évünket – mondta Németh Levente, aki a Hősök terét már nem egyedül rajzolta: a legkiválóbb hazai képregényrajzolókat nyerték meg az album elkészítéséhez. – Nem változtatja meg a történelmünket, apró mozzanatokat villant fel – tette hozzá Levi, s megjegyezte: szerették volna a magyar képregényrajzolókat is bemutatni, így őket is beépítették az albumba, és egy-egy korszak kiváló történeti regényíróit kérték fel arra, hogy foglalják össze az adott időszakot.

Tehetséges rajzolóink vannak

Az alkotók meséltek arról is, hogy hiteles, korabeli rajzok, leírások korlátozottam állnak rendelkezésre, majd kialakul a kép, az alak, és a jelenetek megelevenednek. Emlékeztettek arra is, hogy az ötvenes években még tiltott volt a képregény, majd később sem igazán tudott Magyarországon kedvelt műfajjá válni, nem lett akkora kultusza és népszerűsége, mint ahogy az Franciaországban vagy Amerikában. – Pedig nagyon tehetséges rajzolóink voltak és vannak jelenleg is, többségük külföldi felkérésre, megbízásra dolgozik, ezért is volt fontos, hogy a hazai projektnek nyerjük meg őket – erősítette meg Levi szavait Mészáros János, aki elmondta, milyen komoly erőfeszítést és munkát jelentett a kiadáshoz szükséges anyagi feltételeket előteremteni. – Marketing és kitartó munka nélkül nem lehet – erősítette meg János, aki végzettségét tekintve közgazdász és kiváló író.

BM