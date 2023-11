Beszélgetésünk alatt körbetekintünk a világban, hogy ma mennyire fontosak a keresztény értékek, kitérünk Magyarországra is, hiszen olyan megtiszteltetésben van részünk, hogy egy több mint ezeréves keresztény állam örökösei vagyunk. Most hévégén lesz advent első vasárnapja, a karácsonyig tartó időszakról üzenetéről is beszélünk.