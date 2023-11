A Magyar Cukrász Ipartestület keddi közleménye szerint az idén negyedik alkalommal hirdették meg az Év bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára hagyományos diós és mákos, valamint ínyenc kategóriában.

A hagyományos diós kategóriában az aranyérmet Lengyel Gabriella (Édes Szelet cukrászda, Budapest) nyerte el. Az ezüstérmet Kiss Károlyné (Major Cukrászda, Budapest), a bronzérmet pedig Kara József Zoltánné (Erika Cukrászda, Kesztölc) kapta.

A hagyományos mákos kategóriában az aranyérmet Simon Andreának (Desszert Center, Gyomaendrőd) ítélték oda. Ezüstérmes lett Fazekasné Both Anikó (Both Cukrászda, Tolna), a bronzérmet Kiss Károlyné (Major Cukrászda, Budapest) kapta.

Az ínyenc kategóriában Millei Renátó (Dinasztia Cukrászda, Siófok) nyerte el az aranyérmet Adventi pirkadat elnevezésű bejglijével, amely egy hagyományos bejgli tésztával és kardamommal fűszerezett aszalt vörösáfonyás-mandulapralinés töltelékkel készült bejgli-különlegesség. Az ezüstérmet Dezső Erika és Magyar Éva (Gerő Cukrászda, Nagykanizsa) Kelet Kincse elnevezésű bejglije, a bronzérmet pedig Borongics Anett (Süti Butik, Nagykanizsa) Földimogyorós füge-bejglije kapta.

A különböző kategóriákban is dobogós, legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőnek járó Auguszt Elemér különdíj nyertese Kiss Károlyné (Major Cukrászda, Budapest).

Mint a közleményben kiemelték, az ínyenc kategóriában több különleges ízkombinációval neveztek a szakemberek. Az idén sláger volt a kókusz, a mandula és a mogyoró, kedvelt volt a marcipán, a pisztácia, a gesztenye, a vörösáfonya, de előfordult gyömbér, málna, birsalma, füge, körte, tonkabab, sütőtök, birspálinka, "vilmoskörte vodka" és vörösbor is a felhasznált alapanyagok között - olvasható a közleményben.

A három kategóriában az idén több mint 50 bejglit neveztek. A versenymunkákat kategóriánként három tagú zsűri értékelte.

A Magyar Cukrász Ipartestület népszerű szakmai versenyei - az Év fagylaltja és a Magyarország tortája versenyek - mellett az Év bejglije megmérettetésnek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a kiváló alapanyagokból készült ünnepi süteményekre, és népszerűsítse a kézműves bejglit - áll a közleményben - írta az MTI.