Háromnapos kiránduláson tekintettek be a partiumi képzési központok életébe a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjában résztvevő nyíregyházi diákok. A tanulmányút célja Nagyvárad történelmi és kulturális értékeinek megismerése és a nemzeti összetartozás erősítése volt. A diákok először ellátogattak a MCC szatmárnémeti képzési központjába, majd részt vettek egy közös klubdélutánon Nagyváradon, ahol a helyi KP-s diákokból álló zenekar adott koncertet. A kiránduláson jutott idő arra is, hogy megismerkedjenek a város nevezetességeivel, történelmével, jártak a Püspöki Palotában is – olvasható a tehetséggondozó hálózat nyíregyházi képzési központjának közösségi oldalán.