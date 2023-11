Bizonyára szívesen lapozgatják majd a gyermekek, ha megjelenik a kiadvány, s vele együtt az az emlékkönyv, ami a költőóriás életét és munkásságát, 200 éves nemzeti imánk születését mutatja be. Csütörtök este egy rendhagyó előadás is várja azokat, akik ellátogatnak a mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházba. Onder Csaba Az ifjú Kölcsey című alkotásának musical-változatát Buzogány Béla állította színpadra. A darabot egy vándorkiállítás is kíséri, a fotókon a reformkori politikus, költő, és nyelvújító jelenik meg életének szatmári szálaival.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat legújabb identitásprogramja Kölcsey Ferenc örökségét tárja a fiatalok elé, az úgynevezett Top-os támogatású programsorozat elsősorban a fiatalokat szólítja meg, hogy az elkövetkező generációk érzelmileg minél erősebben kötődjenek vármegyénkhez. A csütörtökön induló projektről Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke sajtótájékoztatón számolt be szerdán.

Múlt, jelen, jövő összeforr

– A magyar himnusz földjén járunk itt a vármegyében, s ez büszkeség. Kölcsey Ferenc a reformkor nagy költője itt írta a Himnuszt 1823-ban Szatmárcsekén. Ezért egy olyan programot valósítunk meg, amely történelmi múltunkra emlékeztet minket, mert ha ismerjük múltunkat, építeni tudjuk jövőnket is. Egy tanulságos, a költő életét bemutató musical járja végig a vármegyét, Mátészalka után 12 településre jut el a darab, ahol az év végig remélhetőleg sok-sok középiskolás nézi meg a művet. Az előadáshoz egy kiállítás is kapcsolódik, fotók és irodalomtörténész közreműködésével szerkesztett szövegek, melyek szemelvények olyan helyszínekre szeretnénk eljutni a programsorozattal, mely kötődik Kölcseyhez és Szatmár megyét is bemutatja sajátosságaival, kulturális értékeivel együtt – mondta el a vármegyei közgyűlés elnöke.

S ne lepődjön meg senki, ha a vármegye számos pontján Kölcsey arcsziluettjével találkozik, a plakátkampány az identitáserősítő- program része.

Karnyújtásnyira a történelem

A rendhagyó irodalomórákkal, konferenciával és egy virtuális múzeummal szeretnék közelebb hozni a fiatalokhoz múltunk értékes darabjait.

– Van egy olyan közmondás, hogy nem látunk tovább az orrunknál. Mi ezzel a programmal is szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen értékes és szép vidékén élünk a mai Magyarországnak, s lássuk meg azokat a környezeti, építészeti és kulturális értékeket is, amelyek a közelünkben vannak, s ha itt vannak a szemünk előtt, nem kell hozzájuk messzire utaznunk.

