Záhonyban a hagyományokhoz hűen ebben az évben is megrendezik a Luca-napi vásárt, melyre minden évben a környező településekről is érkeznek árusok, értékes, hasznos, színes portékáikkal. December 8-án, pénteken 7 és 17 óra között megtelik majd a város főutcája az árusokkal. Szeretnék, ha az idén a vásári paletta kézműves termékekkel is bővülne, ezért várják a kézművesek jelentkezését.