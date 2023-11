A Fonogram-díjas énekes az M2 Petőfi TV zenés portréműsorában, a Magas és Mélyben beszélt arról, hogy bár az utóbbi években több egészségügyi és magánéleti gondja is volt, sorsa mára nyugvópontra érkezett.

Janicsák Veca nehéz időszakot tudhat maga mögött, de most már minden újra jó irányba tart. 2020-ban méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, de sikeresen meggyógyult belőle, majd kiderült, autoimmun betegség is van, és átesett egy mélyvénás trombózison is. A teste jelzéseit figyelembe véve lelkével is foglalkozni kezdett: lezárta házasságát, hogy új életet kezdjen, és visszaült az iskolapadba, hogy pszichológiát tanuljon.

„Régi vágyam volt, hogy pszichológiát tanuljak. Minél tudatosabban viszonyul valaki önmagához és a környezetéhez, annál teljesebb életet tud élni. Hiszek abban, hogy ezzel a tudománnyal segíthetünk másoknak. Szeretek énekelni, de a színpadi léthez nem ragaszkodom. El tudnám képzelni az életemet úgy, hogy ezen a területen folytatom az utam. Arra a tényre, hogy sokak által ismert a személyem és a történetem, pozitívumként tekintek, hiszen ez hitelességet ad bizonyos problémák esetén” – osztotta meg gondolatait Janicsák Veca arról, hogyan képzeli jövőjét.

