A hétfői és a keddi számunkban már írtunk a Vásárosnaményban az elmúlt szombaton megrendezett trófeaszemléről, de a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége által rendezett vadászok napján oly sok minden történt, hogy még érdemes felidéznünk néhány pillanatot.

Számvetés a trófeaszemle

A trófeaszemlét Kovács Zoltán államtitkár, a Nimród folyóirat főszerkesztője nyitotta meg, aki részt vett a felvonulási menetben is feleségével és négylábú kedvenceivel.

– Két évvel ezelőtt is óriási élmény volt itt lenni Vásárosnaményban, a világkiállítás egyik vidéki helyszínén. Ha jól tudom, akkor nyolcezren vettek részt a vadásznap programjain. Ez a szám nemcsak a világkiállítás iránti érdeklődést mutatta meg, hanem azt is, hogy az ilyen eseményeknek a helyi társadalmak életében nagyon fontos szerepük van.

Kiss B. Zoltán vette át Baracsi Endrétől a határozatot



– Maga a világkiállítás is arra vállalkozott, hogy felhívja a figyelmet erre a szerepre, ezekre a lehetőségekre, és egyúttal igazodván a trófeaszemlék számadást, számvetést végző munkájához, felhívja a figyelmet arra, hogy a mindennapok munkáját követően időről időre meg kell egy picit állni, meg kell vizsgálni önmagunkat, magunkba és az elvégzett munkára kell tekinteni. A mai nap a legjobb módja annak, hogy a számadást-számvetést mi is elvégezzük. S egy vadgazdálkodó számára mi is lehetne mértékadó, szemrevaló, bemutatható, mint a trófeák minősége, a kiállított trófeákkal való büszkélkedés – fogalmazott Kovács Zoltán.

– Az előttem szólók már említették, hogy az elmúlt évtizedek eredményes munkájának köszönhetően Bereg és Szatmár felkerült az ország vadászati térképére, a kiállított trófeák ezt ékesen bizonyítják. Az elvégzett munka meghálálja nem csak vadászati és vadgazdálkodási szempontból a belefektetett időt és energiát, de a közösség­építés szempontjából is.

Nélkülözhetetlen szerep

– A 2021-es világkiállítással, de előtte már a Nimród vadászújság szellemiségével is arra törekedtünk, hogy a vadászat és a vadgazdálkodás kettősségét, a mindennapi számvetés tanulságait és a társadalmi vetületét egyszerre próbáljuk bemutatni, bebizonyítva, hogy a vadászatnak és a vadgazdálkodásnak nélkülözhetetlen szerepe van a hétköznapokban, az ember mindennapi életében, valamint a helyi társadalmak életében és kultúrájában is – hangsúlyozta az államtitkár, s megnyitotta a trófeaszemlét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár egy újabb kinccsel lett gazdagabb, mégpedig olyannal, amely kötődik a vadászathoz.

Csergezán Pál életművéről van szó, aki grafikusként, illusztrátorként sok olyan alkotást készített, amelyek a természethez, a vadászathoz kötődtek. Munkásságának felvételét az értéktárba a vásárosnaményi rendezvényen Baracsi Endre, a vármegyei értéktárbizottság elnöke jelentette be.

Reviczky Gábor színész, sportvadász az ételverseny zsűrijében

Fotó: M. Magyar László

Hatalmas életmű

– Ennél jobb és aktuálisabb időpontot az emléklap és a határozatok átadására nem is lehetett volna találni. Csergezán Pál vadászfestő, természetfestő hatalmas életművel rendelkezik. Fekete István műveiben is találkozhatunk a grafikáival, valamint a Nimród vadászújságban is jelentek meg alkotásai. Édesapámnak sok bosszúságot okoztam azzal, hogy a Nimród közepéből előszeretettel szedtem ki a Csergezán-posztereket.

Emlékszoba Záhonyban

– Csergezán Pál Záhonyban született, majd Kisvárdán nevelkedett, s onnan került el. Megjárta az orosz hadifogságot is, ott találkozott a természet és a vadászat festésével. Csergezán Pál festményein minden évszak csodáit megtaláljuk. Ha tavaszi vadakat vagy tavaszi természeti tájat festett, abban érezhettük az élet indulását. A nyárban a meleget, a forróságot, az őszben a színes világot, a télben a csípős hideget érezhettük, amik szinte átütöttek a festményein. Ezt az életművet szerettük volna úgy is elismerni, hogy felvesszük a vármegyei értéktárba, egyébként már ott található a záhonyi értéktárban is, s a városban emlékszobája is van Csergezán Pálnak.

Huszárok vezették a menetet

Fotó: M. Magyar László



– A vármegyei értéktárba szóló felvételről a határozatot szeretném átadni az életmű egyik legnagyobb védelmezőjének és gondozójának, Kiss B. Zoltánnak és Záhony alpolgármesterének, Lesku Miklósnak – mondta Baracsi Endre.

MML