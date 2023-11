– Csökkent a hőmérséklet eltérése a sokéves átlagtól november harmadik hetében. Még mindig melegebb volt a megszokottnál, de csupán 1-1,5 Celsius-fokkal, miközben folytatódott a csapadékos idő – tájékoztatta lapunkat dr. Rácz Csaba.

Zonális légpályák

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa hozzátette, Erzsébet hetében térségünkben is esedékes az első havazás, melyre gyenge hószállingózás, havas eső formájában akadt is példa a hét végén. Az időszakot lezáró hideghullám ellenére a hét középhőmérséklete még 7-8 fok között alakult, szerdán, csütörtökön még 15 fokot közelítő maximumokkal. Az igazán kellemes, késő őszi napoktól azonban búcsút kellett vennünk, mert a napot nem sokat láthattuk, mindvégig sok volt a felhő és a csapadék, s az enyhébb napokon is csökkentette hőérzetünket az élénk, olykor erős szél.

A szakember szerint a mozgalmas, jobbára enyhe időt a határozott nyugat–keleti áramlásnak, szaknyelven szólva a zonális légpályáknak köszönhettük. A kontinens északi és középső részein gyorsan vonuló ciklonok tették változatossá és változékonnyá az időjárást, de ezek áramlási rendszerében egyre hűvösebb légtömegek érkeztek hozzánk. Az utolsó ilyen légörvény hidegfrontja mögött már a sarkvidéki levegő első hulláma tört be, átmenetileg kora téliesre fordítva az időt.

Sáros, vizes felszín

Dr. Rácz Csaba tájékoztatásából kiderült, fagyokat a hét legelején és végén mértünk, mínusz 3 fok alá egyelőre ­sehol sem csökkent a hőmérők higanyszála. A talajok felső 5 centiméterében mért napi középhőmérséklet 8-10 Celsius-fokról fokozatosan 5-6 fokra csökkent, így tovább lassultak a még vegetációban lévő állományok és az áttelelő kultúrák életfolyamatai.

– Nem csupán a növények növekedése lassult le, hanem a munkavégzés is, hiszen az aktuális növényvédelmi feladatok szervezését a szél és a csapadék akadályozta, a talajmunkákat pedig a sokfelé sáros, vizes felszín. A frontokban bővelkedő időszak csapadékösszege 20 és 40 milliméter között alakult Szabolcs vármegyében, keleten a magasabb, nyugaton pedig az alacsonyabb hozamokkal. Helyenként meg nem maradó hó is hullott első alkalommal az idei ősszel, de csak jelentéktelen mennyiségben.

A talajok művelt rétege már az újabb kiadós csapadékhullámot megelőzően telítéshez közeli szinteken állt, mostanra helyenként túltelítetté vált, átmeneti belvízfoltok is megjelentek az erre hajlamos területeken. Az 1 méter mélységű szelvényben ugyanakkor van helye a nedvességnek, igaz, az északi tájakon legfeljebb 20-30 millimétert képes befogadni a tágabban értelmezett gyökérzóna. A középső és déli vidékeken további 30-60 milliméter hiányzik még a szabadföldi vízkapacitás eléréséig, ám ez az érték is a sokéves átlag feletti telítettségi állapotot jelez – zárta dr. Rácz Csaba.

KM



Kép: elyenként már megjelent a belvíz vármegyénkben is | Illusztráció: MW-Archív