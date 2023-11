Olcsvaapáti egy kis falu, és folyók ölelik körbe, mint bölcső a gyermekét. A levegő mindig friss, és a madárcsicsergés is hangosabb. Ott mindenki rokon, barát, ismerős, olyan, mint egy nagy család. A szívem visszahúz néha, mintha a halott nagyszüleim suttognák a fülembe: ott még jó volt az élet régen. Ma már a modern technika világába élünk, és ez sajnos ott is érezhető, hogy az emberek eltávolodnak egymástól. Mindenkinek megvan a saját élete, úgy mondják: „a maga baja”, és nem figyelnek egymásra. Világjárvány, gazdasági válság, csapások zömei jönnek, mert az emberek elromlottak, kidobálják kutyáikat is, akik a leghűségesebb angyali lények, és csak tanulhatnak tőlük. Az Isten Kegyelméből című versem figyelemébresztő! Olvassátok, fogadjátok! „Érzem, Isten kegyelméből élek./ Az ember halandó, de gyarló is./ Míg a pénzt hajtja,/ azt reméli, lesz hatalma. S a Föld mi mindent kibírt, bár tűri némán,/ de majd kitör, mint a vulkán,/ s megmutatja hatalmát. Kik Isten kegyelméből élnek:/ élnek örökké s remélnek!”

- Szászi Enikő -