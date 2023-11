Az egyházmegye beszámolója szerint a jelenlévőket Mák Zsolt plébános köszöntötte és a templom megáldása előtt röviden ismertette a felújítás mozzanatait, amely közel hét évvel ezelőtt, még Fülöp Sándor plébános idején kezdődött. Akkor a templom lábazatának külső belső felújítása történt meg, a legutóbbi munkálatok során pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 18 millió forintos támogatásának köszönhetően a tetőt is kicserélték. A belső munkálatok során teljes festés történt, ezen kívül restaurálták az oltárképet, a Leader-es kistérségi pályázat közel 3 millió forintos támogatásából pedig a templom világítását, hangtechnikáját, a szentély fűtését is korszerűsítették, kivetítő berendezést helyeztek el, a hívek adományából pedig ajtóval látták el a gyóntatófülkét.

Palánki Ferenc megyéspüspök megköszönte az egyházközségnek a templomfelújításban végzett munkáját és reményeit fejezte ki, hogy ez lelki megújuláshoz is segíti az ott imádkozókat, mint ahogyan az ifjúság is a megújulás lehetőségét hordozza magában – utalt ezzel a mindannyiunknak példát adó Szent Imre hercegre, a templom és az ifjúság védőszentjére.

– „Legyetek ti is készen, mert olyan órában, amikor nem is gondoljátok, eljön az Emberfia” (Lk 12,35-40) – püspök atya elmélkedésében az evangéliumra utalva, Szent Imre példáján keresztül arra bátorított, hogy mindig legyünk készen. „Éljünk úgy, hogy bármikor átléphessünk abba az országba, azon a kapun, ahová a szívünk legmélyén vágyakozunk. Vagy ha nem vágyakozunk oda, akkor nagyon gondolkodjunk el az életünkről, hiszen tetszik, nem tetszik, véget fog érni itt a földön. A lényeg az, hogy el ne vesszünk, hogy örökké élhessünk Istennél, amely örök élet már megkezdődött, amikor a keresztségkor befogadtuk a szívünkbe Isten kegyelmét, igent mondtunk rá. De tudjuk azt is – ismerve gyarlóságunkat –, hogy ezt az igent újra és újra ki kell mondani, és meg kell ismernünk Isten életünkre vonatkozó akaratát, hogy azt megvalósítsuk.

Kevés az, ha egyszer kimondjuk, de aztán elfordulunk, vagy elfeledkezünk róla. Az, hogy éberen várjátok az ember Fiát, arra tanít bennünket, hogy tanuljunk meg jól élni, legyünk mindig készen az Istennel való találkozásra, mert vele bárhol találkozhatunk, hiszen mindenütt jelen van. Ebben példakép számunkra Szent Imre herceg – mondta a főpásztor és felidézte, Szent Imre Szent Gellért nevelését kapta, aki itáliai bencés szerzetesként jött el Magyarországra, és a Szentírás ismeretét, szeretetét tanította Imrének, az isteni kinyilatkoztatásra nyitotta föl a szemét, az értelmét, a szívét. – Szent Imre édesapjától az Intelmeket kapta, az aszerinti gondolkodásmódot, életvezetést, ami az erényekre épül. Szent István király erényes életével példát is adott...– emelte ki homíliájában a megyéspüspök. ( A teljes beszámolót, Kovács Ágnes írását a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye oldalán olvashatják el.