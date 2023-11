Teremtő érték

Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke és a vármegyei értéktár bizottság elnöke kifejtette, hogy a vallás- és örökségturisztikai fejlesztések nagy hangsúlyt kapnak a térségben. – Ez a projekt gerince, és ez adja a jelentőségét, a vármegyében ez olyan fonal, amelyben lehet és kell is építeni akár közösségi, akár turisztikai fejlesztéseket. Nagyon jó volt megnézni együtt ezt a gyönyörű templomot, ami a helyi közösségnek egy fontos élettere lesz a hit gyakorlása mellett, amit megérdemelt már a gyülekezet – fogalmazott Baracsi Endre, és hangsúlyozta: ezek a fejlesztések, amelyek a magyar kormány és az Európai Unió által támogatottak, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a turisztikai potenciálokat kiemelten kezelik, ilyen például a középkori templomok. Van olyan örökségturisztikai bázisa vármegyénknek, amelyre kell építeni, és ezt a vallásturizmussal összekötni különleges hangsúlyt jelent és fontos küldetés is. A vármegyei közgyűlés alelnöke megköszönte dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő munkáját is, aki mindig odafigyel arra, hogy a közösség számára fontos fejlesztések jöjjenek létre.

Lipcsák Tamás, a Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség parókusa elmondta, hogy ez a megújulás több, mint egy turisztikai látványosság.

– Nagyon vártuk már ezt a pillanatot, de a türelem meghozta a gyümölcsét. Nekünk ez a templom a lelki otthonunk, az Isten háza, ahova összegyűlünk és tudunk együtt imádkozni. Természetesen nagyon örülünk, hogy ezt meg tudjuk másoknak is mutatni – fogalmazott a parókus, és reményét fejezte ki, hogy messze földről is eljönnek megcsodálni a templomot.

A köszöntők után érdekes előadásokat hallhattak a résztvevők. Először Harsányi Gézáné helytörténész hívott időutazásra mindenkit Nagykálló görögkatolikus egyháztörténetébe, utána Kondra Norbert építésügyi irodavezető a nagykállói Szent Mihály főangyal görögkatolikus templom infrastrukturális fejlesztéséről, Lipcsák Tamás parókus pedig a görögkatolikus egyházi élet jövőjéről beszélt a megújulás tükrében. A szakmai nap a megújult templomot interaktív bemutatásával zárult.