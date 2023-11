A Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred állományába tartozó tartalékos katonák is részt vesznek az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlaton, amely az ország védelmi igazgatási rendszerét is teszteli – közölte a honvedelem.hu. Hozzátették: közel 190 tartalékos katona vonult be a területvédelmi ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy célfelkészítésen vegyen részt. A tartalékosok a felkészülési időszakban az általános lőkiképzési ismeretek mellett gyakorolják az ellenőrző-áteresztő pont telepítését, üzemeltetését, konvojok kísérését és közelbiztosítását, valamint az őrszolgálati feladatokat. A gyakorlat lehetőséget teremt arra is, hogy az ezred minél hatékonyabban működjön együtt a műveleti alakulatokkal és közigazgatási szervekkel.