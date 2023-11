Leukémiából meggyógyult gyerekek és életmenő tűzoltók ­mosolyognak ránk egy naptárról, melyet a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány adott ki nemrégiben. Az idei a hatodik év, hogy a kezelés alatt álló és a betegségből felépült gyerekek közreműködésével készít asztali és falinaptárakat az alapítvány. A 2024-es kalendáriumon a „kis hősök” mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság B szolgálati csoportjának tagjait ismerhetjük fel, akik előszeretettel vettek részt a fontos üzenetet hordozó fotózáson.

Egy ismerős arc

Belepillantva a kiadványba, ismerős arcot is találtunk, Bezzegh Luca betegségéről sok évvel ezelőtt írtunk.

Örömmel látjuk, hogy a kislány jó egészségnek örvend. A „fotóalanyok” történeteivel lelket szeretnének önteni a szülőkbe, hiszen míg az 1950-es években a leukémiás gyermekeknek mindössze 10 százaléka élte túl a vér rosszindulatú betegségét, ma már 80 százalékuk sikeresen gyógyítható, s ez mindenképp optimizmusra ad okot.

Meglepetésfotózás

A naptárból származó bevétel garantáltan jó helyre kerül, a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány közvetlen támogatója a Debreceni Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekhematológia-Onkológiai Osztálynak.

Mi történt Lucával mióta nem találkoztunk vele? Megkérdeztük az édesanyjától. A harmadik osztályos kislány a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanul, nagyon szeret odajárni, mondta Judit, az édesanya.

– Mindene a tánc, néptáncos. Még otthon is gyakorol, életvidám, örökmozgó gyerek. A kedvenc tantárgyai a matematika és a testnevelés. Ma már kevésbé emlegeti a betegségét. Ötödik éve, hogy túljutottunk a kritikus időszakon és a terápiákon, természetesen az ellenőrzésekre még most is visszajárunk a gyermekhematológiára – mondta el lapunknak Bezzeghné Agócs Judit.

– Otthon, a családban egyre kevesebbszer esik szó a leukémiáról vagy arról, amikor a kórház volt a „második otthonunk”. Ma már tudom, hogy a pozitív, bizakodó életfelfogás segítette át a családot a sok izgalmon, félelmen és nehézségeken – tette hozzá az anyuka, aki máig hálás mindazok segítségéért, akik irányított véradással vagy egyéb módon támogatták őket. Rendkívülinek tartja az alapítvány küldetését és munkáját, mert sokat segítenek a leukémiás gyerekeket nevelő családoknak, bizalommal fordulhatnak hozzájuk bármilyen kérdésben.

– Luca betegsége 2017 decemberében kezdődött, teljesen felforgatta az addig makk­egészséges kislányunk életét. A tünetei az influenzához hasonlítottak, torokfájással, hőemelkedéssel és orrfújással indult, majd az egyik reggel fáradtan, karikás szemekkel ébredt, hányt, gyenge volt, és a hasa is furcsán felpuffadt. A saját lábán nem bírt bemenni a kórházba. Folyamatos hőemelkedés és láz kísérte az említett tüneteket. Nappal étvágytalanság gyötörte, éjszaka pedig izzadékonyság. 2018 márciusában kislányomat ismét elvittük a gyerekorvoshoz, kiderült, hogy máj- és lépnagyobbodása van. A csontvelővizsgálatból megállapították, hogy ALL típusú leukémiája van. A kemoterápiás kezelések után még gyógyszereket kapott, amit 2020 júliusában fejeztünk be. A kezeléseket nem viselte jól a szervezete, de mindvégig ügyes, bátor kis harcos maradt. Negyedévente járunk kontrollvizsgálatra, és azóta minden értéke rendben van.

– A Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal ma is kapcsolatban vagyunk, s örömmel vettünk részt a fotózáson, melyen – ahogyan az elkészült képeken is látszik – a tűzoltósági kulisszajárás, a hatalmas tűzoltóautók nagy vonzerővel bírtak, a gyerekek alig várták, hogy felüljenek rájuk – jegyezte meg humorral az anyuka, aki annyit még elárult, annyira friss ez a naptár, hogy számára is meglepetés lesz, melyik hónapnál pillant majd rá vissza csemetéje.