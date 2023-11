Csinált már szappanból karácsonyi adventi koszorút, tavaszi, őszi virágcsokrot, de esküvőre is egészen meglepő dolgokat. Erről is beszélt Czank Szilvia kézműves, szappanvirág-dekoráció készítő, aki jövőbeli terveiről is elárult érdekességeket.