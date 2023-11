– Szeretnek pszichológushoz járni a gyerekek, bármilyen furcsán is hangzik, de ez a tapasztalom. Az lehet a magyarázat rá, hogy a beszélgetések során rengeteg megerősítést, dicséretet kapnak, és sokszor észre sem veszik, hogy egy-egy probléma megoldásán dolgozunk – mondta el legutóbbi podcastadásunkban Oláh Gabriella. A szakpszichológussal arról beszélgettünk, hogyan indul egy gyerekterápiás folyamat, milyen diagnosztikus eszközök állnak a pszichológus rendelkezésére a problémák feltárására.

Diagnosztikai fázis

– Az első konzultációra a szülő egyedül érkezik, kivétel ez alól, amikor egy kamaszban merül fel az igény arra, hogy a problémáit a szülein kívül még valakivel megossza, és erre a pszichológust választja, természetesen ekkor is a szülő beleegyezésével kezdődik el a beszélgetéssorozat. Serdülőkorban átalakul a gyermek viszonya a szüleivel, egyre inkább függetlenedik tőlük, igyekszik saját maga megoldásokat keresni a problémáira, így merül fel a fejében a pszichológus is – mondta el a szakember.

Hozzáfűzte, a bizalmi kapcsolat elengedhetetlen a terápia során, így az első néhány alkalom az ismerkedésről szól. A beszélgetések alatt a pszichológus megfigyeli a gyereket. Léteznek objektív mérési eszközök, tesztek, személyiségtesztek, rajzvizsgálatok, amelyek árulkodnak a személyiségéről, a családon és a közösségen belüli helyzetéről, de sok-sok szubjektív benyomás is segíti a tájékozódást.

– Az anamnézisfelvétel során egészen a születésig vagy még korábbi időre visszamegyünk, megkérdezzük például, hogy tervezték-e a babát, milyen körülmények között zajlott a szülés, hiszen ezek az információk is feltárhatnak olyan pszichológiai tényezőket, melyek hatással lehetnek a gyerekre. Végigvesszük a kisgyermekkor fejlődési állomásait, ezáltal teljes képet kapunk a személyiségéről. A kicsiket a játék nyelvén szólítjuk meg. A gyerekek szeretnek játszani, „kijátsszák” magukból a feszültségeiket, oldják vele a szorongást. A játék közben felszínre kerülnek jó és ­rossz érzéseik, a szakember pedig ezekből következtethet a lelkiállapotukra.

Mintha egy szakkörre járnának

– A tesztek eredményeiről, valamint a beszélgetésekről folyamatos visszajelzéseket kap a család. Ez lényeges, hiszen a terápiát (4-5 bevezető alkalom után) együtt követjük végig, és a gyermek lelki folyamatait is újra és újra megbeszéljük, hogyan alakulnak. Bármilyen lelki problémáról legyen is szó, annak hátterét a szülőkkel együtt kell megismernünk, s közösen döntünk arról, hogy egy hosszabb terápiás folyamatra van szükség, vagy a tanácsadás is elegendő – hangsúlyozta Oláh Gabriella.

A gyermekpszichológus elmondta, egy biztonságos, elfogadó légkörben a gyermek személyiségéhez, életkorához illő módszerekkel segít a felmerülő lelki gondokon.

Ma már nem szégyen pszichológushoz járni, a felnőttek egyre nyitottabbak rá, a kisebbek pedig úgy fogják fel, mintha egy foglalkozásra vagy egy „szakkörre” járnának.

A teljes beszélgetést itt meghallgathatják meg.