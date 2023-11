A kijevi Rusztól a Lengyel-Litván Unión át a Szovjetunióig Ukrajna jelentős hatalmak részét képezte. A kommunizmus összeomlása után függetlenné vált ország életében az első jelentős törést a 2014-es hatalomváltás okozta, amely után egyenes út vezetett a most is zajló háborúig. Dr. Somkuti Bálint, az MCC geopolitikai műhelyének elemzője november 6-án, hétfőn 17 órától az MCC nyíregyházi képzési központjában bemutatja az ország kulturális jelentőségét, a Krím annexiójának módszerét és a háború jelenlegi állásának kevéssé ismert tényezőit is.