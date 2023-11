Izgatottan álltak sorba már korán reggel az idősek a bankautomaták előtt Nyíregyházán is, hogy felvegyék az emelt összegű novemberi nyugdíjat, valamint a 3,1%-os emelés visszamenőlegesen 10+1 hónapra járó összegét. A várakozás közben elmesélték lapunknak, mire fogják költeni a pluszjuttatást.

Pihenés és egészség

Nagy Gézáné és a férje számára ez a kiegészítés egy ajándék, amit egészségmegőrzésre: vitaminokra, gyógyfürdőre, masszázsra fognak fordítani.

– A nyugdíjemelés nem olyan szintű, mint az élelmiszerárak növekedése, így minden plusznak nagyon örülünk. A kiskertünkben sokféle zöldség és gyümölcs megterem, beosztjuk, amink van. Odafigyelünk arra is, hogy ne kelljen sok gyógyszert szedni, ezért költjük az egészségünk megőrzésére ezt a pluszösszeget – mondta Nagy Gézáné, és azt kívánta, hogy minél többször, hosszú évekig kapják meg egészségben a nyugdíjat az idősek.

Sárgáné Birosz Georgina és a férje a megtakarításuk mellé teszik a kiegészítést.

– Becsületesen végigdolgoztuk és -takarékoskodtuk az életünket. Nagyon szeretünk új helyeket felfedezni, kikapcsolódni, így valószínűleg egy wellnessutazást egészítünk ki belőle. Sokat spórolunk, ebben a korban már más dolgokra költünk, mint fiatalon, például nem veszünk folyton új ruhákat. Eladtuk az autónkat és a garázst is, s az árukból gyönyörű helyeken jártunk – mesélte vidáman, majd hozzátette: megpróbálnak mindent pozitívan felfogni, és jókedvűen tölteni a mindennapokat.

Aranyat ér a kedves szó

Bánszki Lászlóné 80 éves, elsősorban a családjának, barátainak szeretne örömet szerezni.

– Most lehetőségem van elgondolkozni, hogy milyen apró kedvességgel köszönjem meg a családnak, unokáknak, barátoknak a jószívűségüket. Három nyugdíjasklubnak is a tagja vagyok, ott is sok ünnepet megtartunk. Pár éve jöttem rá arra, hogy igazán szeretnek, most van időm, hogy jobban odafigyeljek másokra. Nekünk aranyat ér minden jó szó – mondta kedvesen Bánszki Lászlóné, és megjegyezte: számba veszi, kinek hogy köszönje meg a szeretetet, amit kap.

Meglepetés a borítékban

Veres Sándornénak 3 gyereke, 7 unokája és 6 dédunokája van, elmúlt 80 éves, s mivel kevés a nyugdíja, nagyon örül a többletjövedelemnek.

– Egyedül neveltem fel a 3 gyermekemet, megtanultam beosztani minden fillért, most is magamnak főzök, kenyeret sütök, lekvárt, túrót készítek. Nagyon jól jön a 13. havi nyugdíj és ezek a pótlások is, mert sajnos nagyon kevés a nyugdíjam, de beosztom. A gyermekeim messze élnek, ám próbálnak segíteni, de nem szeretek tőlük elfogadni semmit – előfordul, hogy amikor eljönnek hozzám, csak azt veszem észre, hogy eldugnak egy kis borítékot valahová, például a tálca alá. Egyedül élek, de vannak barátaim, próbálom aktívan eltölteni az időt – mesélte Veres Sándorné, aki 3 éve elkezdett festeni, az alkotásait pedig szívesen ajándékozza el, mert mint mondta, ilyenkor vissza tud adni egy kis szeretetet azoknak, akik jót tettek vele.