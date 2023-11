Vannak jó gyakorlatok

A szerdai szakmai konferenciára meghívást kapott Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár is. Köszöntőjében kiemelte, a kormány 2023-ban több mint 37 ezer fogyatékossággal élő munkavállalót támogatott, közel 70 milliárd forinttal. Kiemelte, az elmúlt években a fogyatékossággal élők körében 18-ról 40 százalékra nőtt a foglalkoztatási ráta. – Mindezek ellenére kijelenthetem, csak a kormány nem tudja megoldani a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának problémáit. A megoldás szerintem három szereplőn múlik: a családon, a helyi és az országos politikai vezetőkön, illetve a versenyszférán. Magyarországon is vannak jó gyakorlatok, de van mit tanulnunk más, európai országoktól, így a spanyol CECAP Társadalmi Szervezetek Csoportjától is – utalt a konferencia spanyol résztvevőire Csizi Péter. Hozzátette, a munka jóval több, mint egyszerű pénzkereseti lehetőség, sokkal inkább jelent motivációt és célt a mindennapokhoz.

Román István a foglalkoztatás vármegyei helyzetéről beszélt. A vármegyei kormányhivatal vezetője elmondta: több mint 10 év alatt 190 ezerről 250 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma a vármegyében. – A kormányhivatal egyik legfőbb feladata, hogy segítse egymásra találni az álláskeresőket és a foglalkoztatókat, ebben a Mentorállás program is sokat segíthet, így a kormányhivatal támogatását élvezi ez a projekt – húzta alá Román István főispán.

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke a hétfői Mentorház-átadás után a szerdai szakmai fórumon is részt vett. Elmondta, a közgyűlésnek az elkövetkező években a Paktum plusz program részeként 7,5 milliárd forint áll majd rendelkezésére a munkaerő-hiány mérséklésére – ebből a keretből szeretnék támogatni ezt a projektet is. – Hiszek abban, hogy ez a program, az uniós és más civil szervezetek támogatásával sikeres lesz – bizakodott Seszták Oszkár.

Andrés Martínez Medina, a toledói CECAP csoport – a szervezet adott ötletet a Mentorállás programhoz – elnöke is köszöntötte a vendégeket. Kiemelte, nagyon büszke arra, hogy Kisari Károlyéknak annak idején motivációt jelenthettek, és mára Magyarországon is megvalósult a program, mely a fogyatékossággal élők munkába állását segíti. – Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen kollektíva állt a projekt mögé. A program elindulása egyben egy döntés is, mégpedig azé a döntésé, hogy a résztvevők befogadó, inkluzív társadalomban szeretnének élni – emelte ki Andrés Martínez Medina.

A szerdai fórumon, melyen részt vett többek közt a nyíregyházi Michelin és a Marso HR-vezetője is, szakmai előadásokat és beszélgetéseket hallgathattak meg a vendégek – ezekről lapunk egy későbbi számában beszámolunk.