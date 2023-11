Urbin István a családjával évek óta gondolkozik már azon, hogy felajánlják a gyönyörű fenyőjüket a városnak, amit 25 évvel ezelőtt ültettek el.

– Az előkertet, a házat is túlnőtte, és félő, hogy egy extrém időjárás, egy nagyobb szélvihar letöri, balesetet okoz. Nagyon fájó szívvel, de az idén meghoztuk ezt a döntést, így most össze tudjuk kötni a kellemest a hasznossal. Szép élet áll a fa mögött, és egy méltó befejezéssel az egész város karácsonyát fogja szebbé tenni. Tehát nagyon sajnáljuk, de örülünk is egyben: eddig fenyőfaként díszítette az udvarunkat, most pedig karácsonyfaként fogja a főteret. Nem csak a mi portánk éke volt, hanem az egész utcáé. Más fajta fa vagy díszcserje kerül majd a helyére, mert nekünk ő volt a fenyő – mondta kissé elérzékenyülve Urbin István, és megjegyezte, hogy biztos hogy többször is meg fogják csodálni majd a díszbe öltözött örökzöldet.

Biztonságos munkavégzés

Kovalecz Róbert, a NyírVV piac- és vásártér-üzemeltetési ágazatvezetője személyesen felügyelte a szakszerű kivágást és a helyére állítást. Elmondta, hogy azért nem hirdettek az idén fenyőfakeresést, mert az Urbin család már májusban megkereste a felajánlásával a társaságot. Amikor meglátták, hogy milyen gyönyörű, nem is volt kérdés, hogy az idén ez fogják választani, ráadásul nagyon ritka, hogy nordmann fenyő legyen a város fája. Alapos terepszemle és előkészületi munkák után kezdték meg a kivágást. – Meg kell nézni ilyenkor fa környezetét, az elektromos hálózatot. Itt szigetelt vezeték van, de azért a feszültségmentesítést megkértük, amit az Opus Titász szakemberei el is végeztek. Gyakorlatilag nincs most áram az utcában. A vezetéket nem kellett leszedni, mert a darukezelő azt mondta, hogy biztonságban át tudja emelni rajta a fát – részletezte Kovalecz Róbert és elmondta, hogy a Kossuth téren a fenyőfatalp a csapadék csatornában van benne, két méter mélyre megy le, 40 centiméteres a fogadó cső, ezért ettől sokkal vastagabb fát nem tudnak berakni.

– Az előkészítő munkálatokat a helyszínen szoktuk elvégezni, a fa törzsét faragjuk meg arra a méretre, ami a Kossuth téren lévő tartó befogadó képessége. Az alsó ágait kellett még levágni, amelyeket díszítésre, különböző dekorációkra használnak fel. Ezt követően a tűzoltóság segítségével rögzítjük a daruhoz a fenyőt, ennek megvan a speciális módja – magyarázta a folyamatot a NyírVV ágazatvezetője, miközben a körülbelül 15 méter magas örökzöld a levegőbe emelkedett, majd óvatosan a trélerre fektették, és rendőri biztosítás mellett indult el a végső helyére.

Szakmai szemmel

A szomszédok is érdeklődve nézték végig a fenyő kivágását. – Egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen ez egy csodálatos nordmann fenyő, aminek az elmúlt 15 éves növekedését, a tinédzserkortól a felnőtté válásáig mi is megcsodálhattuk – mesélte Hőgyiné Farkas Mária, akiről kiderült, hogy nagyon jól ismeri a növényeket, virágokat, hiszen virágkötő mester. Így kaptunk is az alkalmon, és meghívtuk egy beszélgetésre, hogy mesélje el olvasóinknak, melyik fenyőfajta örökzöld ága alkalmas a legjobban például adventi koszorúk, karácsonyi díszek készítéséhez.

Bajnai Kornélnak, a városrész önkormányzati képviselőjének nagy megtiszteltetés, hogy innen kerül az idén a főtérre a város karácsonyfája, mint mondta, ez az első alkalom, hogy borbányai fenyőfa lesz a főtér ékköve. Mivel biológia szakosként végzett, így jól ismeri a növényeket is. – Mostanában sok volt a csapadék, ezért még elég nedves a fa, az ágai nem törnek olyan könnyen a kiemelésnél, így eredeti pompájában juthat el a helyére – mondta Bajnai Kornél, és örömét fejezte ki, hogy így az egész város gyönyörködhet majd a fenyőben.

KM