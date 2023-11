– A Berencsi Béla téren néhai polgármesterünk városépítő munkája előtt tisztelegtünk, az imént pedig az esbó-halmi kiállításunkat nyitottuk meg, ami ékes bizonyítéka annak, hogy Ibrány már a honfoglalás óta lakott volt. Mind a két esemény a múltunk tiszteletéről szól. Az egyik a távolabbi, a másik pedig a közelmúltunk előtti tisztelgésről. Mi azt valljuk ugyanis, hogy minél jobban megismerjük szülőföldünk múltját, annál jobban fogják szeretni, tisztelni, becsülni szűkebb hazájukat az itt élők. A hazaszeretet ugyanis a szülőföld szeretetével kezdődik. Megköszönöm Ibrány lakosságának, hogy segítették városunkat szebbé, élhetőbbé tenni. Köszönöm, hogy támogatták a városvezetés fejlesztési elképzeléseit, elősegítve, hogy Ibrány napjainkra egy barátságos, otthonos várossá váljon. Köszönöm a civil szervezetek aktivitását, amellyel közreműködnek a város életében és a közösségi élet formálásában. A város fejlődésével párhuzamosan a helyi vállalkozások erősödése is elkezdődött, egyre több dolgozót foglalkoztatnak. Ebben vezérszerepet játszott, és szinte párhuzamosan a várossal együtt fejlődik az IMTEF Szövetkezet, mely egyre jobban erősödve, okos üzletpolitikát folytatva egyre több embernek tud megélhetést adni, s mára már a város és a járás legnagyobb foglalkoztatójává nőtte ki magát. Önkormányzati képviselőtársaimmal együtt azt valljuk, hogy egy város építését megkezdeni lehet, de befejezni sohasem. Éppen ezért teszünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy folytatni tudjuk azt a városépítő, városszépítő munkát, amelynek az elmúlt évtizedekben részesei lehettünk itt Ibrányban. Igyekeztünk olyan döntéseket hozni, amelyek támogatják a fiatal, Ibrányban letelepedni vágyó családokat. Az idén is sikerült megtartanunk a 2019-ben bevezetett új támogatási formát, ami az új lakások építését, illetve a használt lakások vásárlását támogató hozzájárulás. Ennek köszönhetően 5 év alatt 28 család letelepedését tudtuk támogatni, s talán ennek is köszönhető az az örömteli fordulat, hogy tavaly már többen születtek Ibrányban, mint ahányan elhunytak. Ez mindenképpen biztató a jövőre nézve, ezért érdemes dolgozni, és ez azt is előrevetíti, hogy van jövője, jövőképe Ibránynak – mondta Trencsényi Imre.

Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, ez egy igazi ünnep, hiszen harminc esztendeje lett város a település. Hozzátette, a városi rang nem egy üres cím lett.

– A városi rang valódi fejlődést hozott és vezető térségi szerepet. Tíz éve figyelem közelebbről az ibrányiak életét. Itt szorgalmas, hagyományőrző emberek élnek, nem véletlenül lett járási székhely a város 2013-ban. Megismertem a helyieket, van identitástudatuk, szeretik a várost, és ez szorgalommal párosul, tudják, ha munka van, akkor minden van – emelte ki a térség országgyűlési képviselője.

Román István, a vármegyei kormányhivatal vezetője a köszöntője elején a Kelet-Magyarország 30 évvel korábbi számából idézett.

– Én is ott voltam ezen az ünnepségen. De mit is jelent ez a rang? Jogos kérdés volt ez akkoriban. A rendszerváltás eufóriáját ugyanis felváltotta a kilátástalanság, sorra zártak be hazánkban a gyárak. Azóta eltelt harminc év, egy kicsit visszatekinthetünk. Új lehetőséget hozott a városi rang az itt élőknek, így Ibrány egy élhető várossá vált – fogalmazott Román István, aki Berencsi Béla egykori ibrányi polgármestert is idézte: „Ibrány város csak a forma, hogy mikor lesz igazából város, az a további munkától függ”.

– A cím önmagában nem jelent semmit, munka nélkül nincs fejlődés. Az előrelépésért tenni kell, a célokért nap mint nap meg kell dolgozni. Ez itt Ibrányban megtörtént – zárta Román István főispán.

