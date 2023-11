A projekt második ütemében a Széchenyi utcán folytatódtak a munkálatok, a szikkasztóárkokat építettek ki, amire 226 millió forint állt az önkormányzat rendelkezésére. S ha ez nem lenne elegendő, további közel 30 millió forintos pályázati forrásból leaszfaltozhatták a Hagyományok háza és a görögkatolikus óvoda előtti földutat.

Bölcsőde is épül a faluban

– Hodász az elmúlt három-négy évben rengeteget fejlődött, igaz, meg is teszünk ezért mindent. Most az utak rendbetételére fókuszálunk, reményeink szerint hamarosan elkezdődhet egy fontos külterületi út helyreállítása, erre 100 millió forintot fordíthatunk. Tervben van az iskola energetikai korszerűsítése, és a közbeszerzés után belevághatunk egy 570 milliós bölcsődeépítésbe – sorolta büszkén Likvácsik Zsolt.

– A Magyar Falu Programban újult meg Hodászon a Kölcsey Ferenc utca. A kormány célja, hogy az emberek életminőségének javításával, a különböző szolgáltatások elérésének megkönnyítésével, a lakókörnyezetük szépítésével hozzájáruljon a vidéki Magyarország fejlesztéséhez – vette át a szót Kovács Sándor. A térség országgyűlési képviselője megjegyezte: ezt szolgálja a hodászi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése is.

– Napok óta esik az eső, tehát túl vagyunk a főpróbán. A visszajelzések és a tapasztalat alapján elégedettek lehetünk az eredménnyel.

Megkönnyíti a hétköznapokat

Egyanezt hangsúlyozta Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is.

– Hodászon korábban voltak olyan településrészek, melyeknek egy-egy nagyobb eső alkalmával komoly problémákkal kellett megküzdeniük, a beruházás után azonban ott, ahol néhány hónapja még megállt a csapadék, teljesen járható. Fontos, hogy egy falu élhető legyen, a kialakított infrastruktúra megkönnyítse az emberek hétköznapjait.

A beszédek megáldották az elkészült beruházásokat, majd a helyi óvodások adtak műsort. A rendezvény egyben szemléletformáló akció is volt, amihez kapcsolódóan A víz körforgása címmel nyílt kiállítás, valamint kerekasztal-beszélgetést tartottak, melynek témája a csapadékvíz volt.

