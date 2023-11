A kedves meglepetésnek, ajándéknak mindenki örül, legyen bármilyen kis apróságról is szó. Szerkesztőségünk sokszor ad hírt örömszerző adományokról, de rendszeres időközönként mi magunk is kezdeményező szerepet vállalunk. Ilyen az a csokigyűjtő akció, amit már hosszú-hosszú évekre visszanyúlóan meghirdetünk, és olvasóinkkal közösen gyűjtjük a finomságokat egy nagy dobozba. S míg a Télapó a teli zsákjával kerekedik fel, mi ezt a megtelt dobozt visszük el minden évben más-más helyre, ahol tudjuk: a gyerekek örömmel várnak és fogadják szerkesztőségünk és olvasóink szívből érkező meglepetését.

Sérültek, autisták

Szilágyi Zoltánné, a Nyírbátori Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, EGYMI igazgatója lapunknak elmondta, nagyon örül annak, hogy a Kelet-Magyarország napilap az intézmény diákjainak gyűjti az idén a csokoládét.

– Gyógypedagógiai iskolánkba sajátos nevelési igényű, köztük értelmi és egyéb okokból sérült, illetve autista tanulók járnak. Összetett feladatot látunk el, mert a gyermekek óvodai foglalkozásai mellett iskolánkban alapfokú, valamint szakmai képzés is folyik, a kollégiumunk pedig lakhatást biztosít a más településről érkező gyerekeknek. Igyekszünk nekik mindent megadni, ami tőlünk telik, gondolok itt az oktatói, nevelői munkára, emellett vannak egyéb, kiegészítő jellegű, de hasonlóan fontos programjaink is – fogalmazott az igazgató. Szilágyi Zoltánné hozzátette, a Csillagfény elnevezésű programsorozat keretében iskolájuk „nyitva áll” minden külsős érdeklődő számára, lakjon akár Nyírbátorban vagy a vármegye bármely pontján.

– Céljaink megvalósításában kiemelt jelentőségű az elmúlt tanévben létrehozott Csillagfényes Éltes Alapítvány. Elhivatott munkájuknak köszönhetően Kék séta néven figyelemfelhívó rendezvényt valósítottunk meg, ennek Novák Katalin köztársasági elnök is a vendége volt. Ezt az eseményt az autizmus világnapján tartottuk meg – tudtuk meg Szilágyi Zoltánnétól.

Segítik a diákokat

– Intézményünkben magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. Mindennapi feladatainkon túl igyekszünk a tehetséges diákjainkat segíteni. Számos sport- és tanulmányi versenyen mérettetik meg magukat, ahol vármegyei, regionális, illetve országos szinten is előkelő helyezéseket érnek el. Ebben a tanévben alakult meg iskolánk kézilabdacsapata, ahol diákjaink egészséges, úgynevezett partnerjátékosokkal kiegészülve készülnek és vesznek részt az országos versenyeken. Gyakran vagyunk házigazdái sport- és tanulmányi versenyeknek. Külön öröm számunkra, hogy az elmúlt tanévben helyszínt biztosíthattunk a Koncz Dezső Országos Tanulmányi Versenynek. Kapcsolatot szeretnénk teremteni minél több, értelmi fogyatékossággal és autizmussal érintett gyermekkel és családdal, hogy szerves részei legyenek intézményünknek. Minden eseményünket a társadalmi szemléletformálás jegyében rendezzük meg, és még egyszer szeretnénk megköszönni azt, hogy a Kelet-Magyarország a csokigyűjtő akciója keretében bennünket támogat – mondta Szilágyi Zoltánné, az Éltes-iskola igazgatója.