Ifjabb Belus Tamásról nehéz elképzelni, hogy kivesz néhány hét „futószabadságot”. Pedig ez is része a precíz versenynaptárának. Az idei év legjaván már túl van, és ha nem is dől hátra a fotelben, tökéletes alkalom ez arra, hogy mérleget vonjon a csupa szív nyíregyházi ultraterepfutó, aki a válogatott tagja is.

Bokasérülés hátráltatta

– Az idei esztendő elején elindítottam az edzői pályafutásomat. A velem készülő amatőr sportolók között voltak és vannak teljesen kezdők, újrakezdők és olyanok is, akik a 100+ km-es terepultrákra készültek – említette Tamás. – Az első versenyemen nem tudtam rajthoz állni egy makacs bokasérülés miatt, és mivel utána rásérültem, ki kellett hagynom a Bükki Hardot és a Black Hole Ultrát is. Viszont április közepére összekaptam magam, és elindultam a horvátországi Istria 100-on, ami egy 168 km-es terepultra az Isztriai-félszigeten. A nagyon erős nemzetközi mezőnyben elért 19. helyemmel elégedett voltam: sikerült 24 órán belül beérnem (23:43 perc). Ez volt az eddigi leghosszabb teljesített versenyem. Utána jött a legnagyobb magyar terep­ultra, a 112 km-es UTH (Ultra-Trail Hungary), ahol 3. lettem, ez volt a harmadik dobogóm ezen a versenyen. Három héttel később az ausztriai Mozart 100 következett: a híres osztrák zeneszerző szülőföldjén Salzburgból indulva jártam be keresztül-kasul a környék hegyeit és festői tavait. Ilyen közel az Ultra-Trail Hungaryhoz nem lehettek nagy reményeim, de azért elmondhatom, hogy számomra a verseny első negyede jól ment, a második vacakul, a harmadik szintén szuper volt, a negyediket meg lehoztam rutinból.



– Az év legfontosabb erőpróbája a francia–olasz–svájci határon lévő UTMB, azaz Ultra-Trail du Mont Blanc volt. Ez egy óriási terepfutó-fesztivál, melynek a legnehezebbnek tartott versenyszámán, a TDS-en indultam el most is, zsinórban ötödik alkalommal. A táv 155 km volt, majdnem 10 000 méter szintemelkedéssel és kifejezetten nehéz, technikás, sziklás-köves tereppel.

Hóvihar a hőség után

Ifjabb Belus Tamás amondó, hogy nagy balszerencséjük volt az időjárással:

– Az augusztus vége nemcsak itthon volt forró, de még 1000 méteres magasságban, Chamonix-ban is 30 fokos volt a hőség, egészen a TDS előtti napokig. Az éjszakai rajt előtt két nappal viszont jött egy erős lehűlés, a 35 fokból 5 fok lett, ami a magasabb részeken már fagypont alatti hideget jelentett, olyannyira, hogy behavazódtak a pálya 2000 méter feletti részei. Márpedig ebből elég sok van a TDS-en. A szervezők a hirtelen megváltozott időjárás miatt extra kötelező felszereléseket írtak elő a mezőnynek, így például védőszemüveget kellett magunkkal vinnünk a várható hóviharok miatt, és a szokásos két réteg öltözék plusz esőkabát kombináción túl egy harmadik réteg öltözetnek is nálunk kellett lennie.

A verseny a Mont Blanc-alagút másik oldalán, az olaszországi Courmayeur-ban indult 1000 méteres magasságból. Az éjféli rajtnál erősen fújt a szél, esett az eső, és csak pár fok volt, de ez semmi nem volt ahhoz képest, ami a magasabb részeken várta a futókat.

– Azt hittem, hogy a védőszemüveg csak felesleges túlbiztosítása a dolgoknak, de egy óra sem telt el, már a fejemen is volt, annyira erősen hordta a szemembe a viharos szél a havat. Az első éjszaka nagyjából így telt, sok hóval, sárral, rettenetesen rossz idővel. Reggelre sokat javult az időjárás, a völgyekben egész kellemes volt a hőmérséklet is, a futás is jól ment, szépen hoztam a top 100-as helyezést a majdnem 2 ezer fős mezőnyben. A második éjszakára viszont újra lecsapott ránk a rossz idő, sok helyen sűrű köd is akadályozta a haladást. Ekkora már eléggé megkopott a lendületem, furcsán, nehezen ment a légzés, főleg a magasabb részeken. A 120 km-nél lévő utolsó nagy frissítőponthoz már olyan rossz állapotban érkeztem, hogy kénytelen voltam egy kicsit még az orvosi sátorban is időzni, és miután onnan „elengedtek” az orvosok, néhány órát muszáj volt aludnom a hideg sátorban számomra összetolt sörpadokon (a szüleim segítettek a versenyen, köszönöm nekik ezúton is az igyekezetüket). A három óra pihenéssel nyilván a top 100-as helyezésem is elúszott, de így legalább be tudtam fejezni a versenyt, még ha nem is olyan idővel, mint ahogy terveztem. Pedig 100 km-ig tényleg nagyon jól haladtam a nehéz körülmények ellenére is. Annak viszont örülök, hogy így is sikerült célba érnem, a „jutalmul” kapott finishermellényt azóta is nagy büszkeséggel hordom.

– Ez volt az első alkalom, hogy a tanítványaim közül többen is részt vettek a versenyen, például a budapesti Leskó Balázs, aki szintén a TDS-t teljesítette sikeresen. Óriási büszkeség ez nekem! A TDS után kivettem pár hét „futószabadságot”, a versenyeket messziről elkerültem. Legutóbb a Zemplénben szervezett Kőkapu Trailen álltam rajthoz, itt 42 km volt a táv a gyönyörű őszi időben, egy kis sárral és két erős szlovák terepfutóval a mezőnyben, úgyhogy elég erőset kellett futnom a győzelemért. Az év hátralévő részében már „csak” edzek, december 30-án pedig jön az Extreme Tarcal–Tokaj Kör. A jövő évi tervek is kezdenek formát ölteni. Ami biztosnak tűnik, hogy az UTMB-n jövőre már nem a TDS-en, hanem a klasszikus 170 km-es távon próbálok szerencsét, és szeretném hazánkat képviselni a 2024-es skyrunning masters világbajnokságon is.

