A magyar antifasiszta mozgalom hősének és mártírjának, Bajcsy-Zsilinszky Endrének az emlékét mind a mai napig ápolja a Kelet Népe Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottsága vármegyei szervezete. Mint ismert, az 1944. december 24-én Sopronkőhidán kivégzett politikus több éven keresztül a tarpai kerület országgyűlési képviselője volt, s örök nyugodalmat is a Bereg vármegyei település temetőjében talált.

A honatya emlékét ápoló szervezetek meghívására érkezik november 4-én vármegyénkbe a Szlovák Fasisztaellenes Harcosok Szövetsége és a szövetség Tőketerebesi Területi Bizottságának küldöttsége. A látogatás célja, hogy a felvidéki vendégek megismerkedjenek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye hagyományaival és antifasiszta értékeivel, valamint tárgyaljanak a további együttműködési lehetőségekről.

Tiszadobon a delegációt Bán György polgármester fogadja, aki be is mutatja a települést. A tájékoztató után a vendégek megtekintik a község nevezetességeit, így az Andrássy-kastélyt is. A küldöttség tőketerebesi tagjai együttműködést szeretnének kialakítani az Andrássy-hagyaték tiszadobi és felvidéki ápolói között.

A küldöttség november 5-én tovább utazik Nyírbátorba és Tarpára.

Kép: A tiszadobi Andrássy-kastély | Fotó: KM