Veretekkel kirakott ing

– Az egyik sírban egy arab érmét találtunk, ami remek támpont lehet ehhez. A magyarság ebben az időszakban nem vert saját pénzt, ám a külföldieket előszeretettel használták. Ez az arab érme is egy portya vagy kereskedelmi tevékenység révén kerülhetett hozzájuk. A magyarok ebben az időben főként ruhadísznek használták a pénzt, a szabolcsi érmét is átfúrták két ponton. A köznépi sírok mellett két gazdagabbat is találtunk. Egy férfi és egy nő nyughelyei ezek, és a leletek alapján a férfi valószínűleg a katonáskodó középréteghez tartozott. Fegyvere volt, megtaláltuk a nyíltegeze maradványait, illetve négy nyílhegyet. Tarsollyal is rendelkezett, ám ez valószínűleg bőrből vagy textilből készülhetett, mivel csak a benne lévő kést, kovakövet és csiholót találtuk meg. A mellette nyugvó hölgy sírja is rendkívül érdekes, ugyanis olyan régészeti leletekre bukkantunk benne, amik egyedülállóak a Kárpát-medencében – hívta fel a figyelmet az ásatásvezető.

A fiatal nő – az is lehet, hogy egy kamasz lány – egy veretekkel dúsan kirakott gallérú inget viselt, amikor eltemették, és rendkívül ritka módon nem csupán az ezüstveretek, de a textil egy része is épségben megmaradt.

Megválaszolatlan kérdések

– Ez a mi éghajlatunkon rendkívül ritka jelenség, az ezüstvereteknek köszönhető mindez. Egy nagyon gazdag leletegyüttesre bukkantunk, bár még nem tudjuk pontosan, hány darabot számlál. Földlabdával együtt emeltük ki a területről, és szállítottuk el a restaurátor-műhelybe. Az viszont már biztos, hogy nem mindennapi kincset találtunk, de a sok felmerülő kérdésre csak a további vizsgálatok adhatnak választ. Érdekes lenne tudni, miért temették egymás mellé ezt a két személyt, milyen kapcsolat volt közöttük, de az antropológiai vizsgálat, illetve a temető többi részének feltárása újabb részletekre deríthet fényt – jegyezte meg Reszlerné János Judit, kiemelve, ha minden a terveik szerint alakul, jövő ősszel folytatódhat a köznépi temető feltárása.