Area Pergető Országos Bajnokság 2. elődöntőjét. A megmérettetést egy kerti tónál rendezik meg, amelyben csak pisztrángok vannak.

– A korábbi horgásztavamnál is rendeztek pisztrángfogó versenyt, s most a kerti tavamat is felajánlottam erre a célra. A tó tulajdonképpen egy esővíztározó, 1000-1200 négyzetméteres. Most közel két mázsa pisztráng van benne, de a hétvégére, a kétnapos versenyre már több mint négy mázsa hal várja majd az indulókat. A tónál vagy harmincan is elférnek, de a mostani viadalra talán tizenhat résztvevő érkezik az ország több pontjáról. A versenyzők a parton állva pergetve fogják majd a pisztrángokat – mondta el érdeklődésünkre Szekeres Sándor, a tó gazdája.

Kép: Pisztrángokat fognak majd a horgászok | Fotó: troutarea.mmx.hu