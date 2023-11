– Lehetőséget kaptunk arra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarától, hogy a LEGO-Skool RollingOffice program részeként diákjaink betekintést nyerhessenek az ipar, ezen belül a műszaki és technológiai cégek munkájába és a szervezők megmutassák tanulóinknak, hogy ez a szektor mindenki számára elérhető karrierlehetőségeket kínál. A 7. és a 8. osztályos tanulók egy pályaorientációs beszélgetésen vettek rész „Programozd át a jövődet!” címmel. A második évfolyamtól fölfelé a gyerekek a Robotkaland elnevezésű foglalkozáson kipróbálhatták a robotokat, majd játékosan ismerkedtek meg a programozás alapjaival. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, rengeteg élménnyel gazdagodtak. Az elsősök a LEGO programokhoz még kicsiknek bizonyultak, de osztályfőnökük gondoskodott arról, hogy ez a nap számukra is hasznosan teljen. Dalt hallgattak, diafilmet néztek, feladatlapokat töltöttek ki a különböző szakmákkal összefüggésben. A nap további részében folytatódtak a pályaorientációval összefüggő programok. A másodikosok szalvétát hajtogattak és koktélt kevertek egy szakképzett pincér segítségével. A rendőrség munkatársai is ellátogattak az iskolába, és a munkájukról beszélgettek a gyerekekkel, valamint bemutattak egy rendőrautót. A felsősök előzetes feladatot is kaptak, szakmákról gyűjtöttek információkat és ezt mutatták be párokban. Néhány nyolcadikos lány a cukrász szakmát mutatta be, s meglepetésként süteményt is készítettek a többieknek, ami el is fogyott pillanatok alatt. Ez a nap maradandó élményekhez juttatott mindenkit. Játékos formában, az életkori sajátosságokat is figyelembe véve nevelőink hasznos ismeretekkel látták el a jövő rendőreit, szakácsait, informatikusait. Bízunk benne, hogy megkönnyítjük a későbbi választást, s diákjaink olyan szakmában fognak dolgozni, amely örömöt jelent számukra – zárta Buszlai Éva.