Nem egészen két hónappal a 82. születésnapja előtt, november 9-én hunyt el Kézy Béla, aki

1941. december 19-én született Kisvárdán, értelmiségi családban. 1959-ben érettségizett a helyi Bessenyei Görgy Gimnáziumban. Érettségi után Budapestre költözött, kalandot keresve, dolgozni kezdett az Adatfeldolgozó Vállalatnál. Igazi bohém életet élt, szerette Budapestet és az éjszakai életet.

Hamar a művészetek, a kultúra felé fordult az érdeklődése. 1962-ben visszatért szülővárosába, ahol a kultúrházban kezdett dolgozni művészeti előadóként. Munka mellett tanulni kezdett, és 1966-ban szerezte első diplomáját a Debreceni Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán.

1964-ben Kisvárdán ismerte meg azt a tiszakerecsenyi lányt, akibe szerelmes lett, és 1966. december 3-án össze is házasodtak, egyetlen gyermekük 1968. március 9-én született meg.

1967-ben Záhonyba költöztek, ahol a Vasutas Művelődési Ház igazgatója lett. Hamar kiderült, hogy igazi vérbeli népművelő: az unalmas kisvárosban pezsgő kulturális életet varázsolt néhány év alatt. A művelődési házban egymást érték a programok - színházi előadások, író-olvasó találkozók, rock koncertek -, fellépett itt az Omega, Kovács Kati, Harangozó Teri, többször megfordult a városban Moldova György, de B. Tóth László is járt Záhonyban karrierje kezdetén. Szinte minden programon személyesen jelen volt, mert így érezte helyesnek. Számos fellépő művésszel jó emberi, néhányukkal baráti kapcsolata is kialakult. Nem azért, mert görcsösen erre törekedett, hanem mert olyan ember volt, akivel jó volt együtt lenni, beszélgetni. Záhonyban alig volt olyan ember, aki nem ismerte, és olyat is nehéz lett volna találni, aki nem kedvelte: mindenütt jelen volt, mindenkinek segített - a helyi közösség lelke volt.

1976-ban családjával Nyíregyházára költözött, ahol folytatta választott hivatását: népművelőként, intézményvezetőként dolgozott. Először a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, majd a Városi Művelődési Központban.

Közeledett a rendszerváltás… Sok emberhez hasonlóan útkeresésre kényszerült, új munkát kellett keresnie. Ő azonban nem csak munkát talált, hanem második hivatást is. 1989-ben az akkor létrejövő Határszél folyóiratnál kezdett dolgozni újságíróként. Igazi hőskor volt - a szabad, politikai befolyástól mentes újságírás kezdete. Szeretett írni, és gyönyörűen bánt a szavakkal. Szívesen írt bármilyen témáról, de akkor élt igazán, amikor emberi sorsokat - különösen vidéki, falusi emberek küzdelmes életét - kellett papírra vetnie.

A Határszél - az első szerelem - az újságírói szakma csínjának-bínjának kitanulása után következett 1995-ben az Új Kelet, ahol hamarosan főszerkesztő lett. Itt már nem csak újságot írt, szerkesztett, hanem csapatot irányított, márkát épített, és mindent megtett azért, hogy az Új Kelet a megye hiteles hírmondójává váljon. 1998-ig dolgozott itt.

Az Új Kelet megszűnése után a START Vállalat menedzsmentjében dolgozott éveken át, egészen nyugdíjig.

Alázat, szeretet, laza könnyed elegancia. Emberi sorsok életre keltése papíron, az egyszerű falusi emberek és élet szeretete, ez jellemezte őt, aki rajongott a beregiekért.

KM