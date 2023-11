Hídszerepben

A roma nemzetiségi civil szervezetek támogatására, roma hagyományőrző táborok szervezésére, illetve a roma kultúra népszerűsítésére lehet pályázni, továbbá a roma nemzetiségi pedagógusok továbbképzésére is igényelhető támogatás – hangzott el azon a fórumon, melyet az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság nyíregyházi kirendeltségén rendeztek csütörtök délután. A fórum, melyen részt vett Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos is, célja az volt, hogy minél több szervezet készítsen és adjon be pályázatot.

– A vármegyében élő romák kulturális értékeit és sokszínűségét szeretnénk felszínre hozni, ezt a munkát a roma civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok végzik, amelyek egyfajta hídszerepet is betöltenek a nem roma emberek felé, és ezt a magyar kormány igyekszik a pályázatokon keresztül is támogatni – mondta a kormánybiztos.

Sztojka Attila beszédében kiemelte, hogy Magyarország európai kitekintésben is élen jár a szegénység elleni küzdelemben. Szerinte a 2010 utáni kormányzat gyökeres ideológiai és értékváltást hozott: a segélyelvű kezelés helyett a munkára ösztönző, így az élethelyzet változását eredményező intézkedéseket vezetett be. Az eredmények egyértelműek: egymillió fővel csökkent a szegénységben élők száma, és ugyanennyivel többen dolgoznak.

Élénk érdeklődésre számítanak

A kormánybiztos szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 146 roma nemzetiségi önkormányzat működik, így abban bízik, hogy ebből a régióból nagy lesz az érdeklődés.

Szelényiné Asztalos Erika főosztályvezető, a TEF Támogatásirányítási Főosztályának munkatársa, a pályázatok lebonyolítója hozzátette, a pályázatok jelentős támogatást nyújtanak azoknak a közösségeknek, önkormányzatoknak, civil és vallási szervezeteknek, melyek a romák közösségi, oktatási, munkaerőpiaci és össztársadalmi helyzetének előmozdításáért dolgoznak Magyarországon.

– A pályázatok elérhetőek a tef.gov.hu honlapon, a benyújtási határidő pedig november 15-e – mondta Szelényiné Asztalos Erika.