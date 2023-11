Azt már eddig is tudtuk, hogy a voksok egynegyedével a Geert Wilders vezette Szabadságpárt (PVV) nyerte a szerdán tartott előrehozott parlamenti választásokat Hollandiában. A PVV megkettőzte támogatását a legutóbbi, 2021-es választási eredményéhez képest, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a migráció és az azzal együtt járó terrorizmus ellen szavaztak az észak-európai országban - írta a borsonline.hu.

Forrás: Geert Wilders Twitter-oldala

Ugyanakkor a győztes politikus felesége is idegen: Márfai Krisztina volt ma­gyar diplomatával Budapesten házasodtak össze 1992-ben - írja a Times Now. Azóta is rendszeresen járnak haza a nő családjához a szabolcsi Nyírparasznyára. Ez a falu az otthona Bunyós Pityunak is, akivel a leendő holland miniszterelnök jó barátságot ápol - erről tanúskodik közösségi oldalára írt korábbi bejegyzése is.