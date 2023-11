A nyomozás azt állapította meg, hogy az idős férfit az interneten választotta ki magának a csaló, és 2022-ben megkereste azzal a sértettet, hogy szeretné ráhagyni a vagyonának a felét – közel egymillió eurót –, mert ő hamarosan meg fog halni. Azt állította, hogy jószándékú embernek tartja a sértettet, ezért hagyna rá ilyen nagy összeget. A sértett elhitte a történetet, és az elkövetkezendő hónapokban többször is utalt bankon keresztül párszáz eurót a csalónak, aki ezt a pénzt azért kérte, mert állítása szerint az örökség megszerzésének költségei is vannak. Feltehetően a forintra átszámolva 300 millió forintot is meghaladó „örökség” mellett csekélységnek tűnt a sértett szemében ez a párszáz euró.

Amikor már negyedik alkalommal is pénzt kért az elkövető a sértettől, a bácsi feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozás során a rendőrök azt állapították meg, hogy a Nyíregyházáról elutalt pénz minden esetben Olaszországba került, ráadásul mindegy alkalommal más-más bankszámlára, és a pénzt rögtön fel is vették ezekről a számlákról. A rendőrség végül felfüggesztette az eljárást, mert nem lehetett megtalálni a nagy valószínűséggel külföldi elkövetőt vagy elkövetőket, így a sértettnek sincs esélye arra, hogy a kára megtérüljön.

Ez az eset azt mutatja, hogy ne dőljünk be az akár interneten, akár telefonon érkező rendkívül kecsegtető ajánlatoknak, mert ezek valójában csak a pénzünk megszerzésére irányulnak, az ügyészségi tapasztalatok szerint még soha senki nem jutott ilyen módon ingyen örökséghez vagy egyéb ajándékhoz, ugyanakkor naponta károsítanak meg embereket a csalók ezzel a módszerrel - mondta el lapunknak dr. Szilágyi László.

KM