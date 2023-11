Míg korábban mások előzenekaraként, november 25-én első számú fellépőként érkezik a nyíregyházi Club Hollywood színpadára az Analog Balaton. A Budapest bázisú, elektronikus zenei duó, Zsuffa Aba és Vörös Ákos kettőse zenéjében a pop/rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai.

A formáció hatéves fennállása alatt már olyan fesztiválokon játszott, mint a Sziget, a Balaton Sound, a Volt, a Strand Fesztivál, a Fishing On Orfű vagy a Campus, vendégként felléptek a Punnany Massif, az Elefánt, a Vad Fruttik és Zagar előtt is. Első, Lent című lemezük 2021-ben jelent meg, s közel teltház előtt mutatták be az Akvárium Klub Nagy Halljában. A legtöbb hazai év végi listán a legjobb albumok között szerepelt, a Petőfi Zenei Díjon pedig elnyerték Az év elektronikus zenei előadója díjat is. A Lent után egy évet sem kellett várni, és megjelent a Csússz le című kislemez, amit szintén egy, az Akvárium Nagyhallban tartott teltházas bemutatóval és egy vidéki turnéval ünnepeltek, amit egy közel teltházas Budapest Parkban megrendezett koncert követett 2023 májusában.

Az Analog Balaton nyíregyházi koncertjén a Lenkke izzítja be a közönséget. Kapunyitás este hétkor.