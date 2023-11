– Fontos felmérnünk, hogy vörös kód riasztás esetén, amikor az extrém hideg miatt a bentlakásos intézményeket is meg kell nyitnunk a rászorulók előtt, mennyi szabad kapacitás áll a rendelkezésünkre, hány embert tudnak befogadni – sorolta Jászai Menyhért, aki megjegyezte: a város támogatási rendszere 20 féle pénzbeni vagy természetbeni segítséget tud nyújtani a rászorulóknak. A jelzőrendszerhez tartozó szervezetek lelkiismeretes és odaadó munkájának is köszönhető, hogy a téli hónapokban a hideg miatt Nyíregyházán az elmúlt években nem történt tragédia és az a cél, hogy ne is történjen.

A kötetlen megbeszélésen a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezető-helyettese, Nagy Judit elmondta felkészültek a téli időszakra, és folyamatosan tudnak az igényekhez igazodni. A népkonyhán jelenleg 130-an jutnak naponta meleg ételhez, de ha szükséges, ezt fel tudják emelni 250-re. Augusztusban adták át, és már teljes létszámmal működtetik a pszichiátriai betegek nappali ellátását. A nappali melegedő, az éjjeli menedékhely is készen áll a téli hónapokra, 120 ággyal, azonban a férőhelyet tudják bővíteni.

– Lecseréltünk három lakókonténert, ahol szállást nyújtottunk, ám megmaradnak a régiek is, hiszen ha baj van, akkor szükség esetén – ideiglenesen – azokat is meg tudjuk nyitni az otthon nélkül maradt embereknek – mondta el az intézményvezető-helyettes.

Az utcai hajléktalan ellátással foglalkozó Periféria Egyesület szakmai vezetője, Somogyiné Katona Anikó arról számolt be, hogy a krízisautójuk két szakemberrel napi 24 órában folyamatos készenlétben van, elsősegélydoboz, takaró, forró tea, ruha, élelmiszer van a kocsiban. Éjjel-nappal hívható a regionális diszpécserszolgálat, a cél, hogy mindenkit védett helyre szállítsanak.

– Fontos törekvésünk, hogy a rászorulók a lakóhelyükhöz legközelebb kapjanak ellátást, s csak a legvégső esetben hozzuk be őket Nyíregyházára. Ez szerencsére jól működik, a vidéki intézményekkel is folyamatosan egyeztetünk arról, hogy mit tehetnek a hajléktalanság veszélyében elő, vagy otthontalanná vált személyekért, illetve a megelőzés érdekében – fejtette ki a szakember.

– Tavaly egyetlen téli vörös kódos időszak volt, akkor az ügyfeleket az Oltalom Szeretetszolgálatnál tudtuk elhelyezni, az azt megelőző esztendőkben azonban más bentlakásos intézményekben is kaptak ellátást a rászorulók, és pozitívak voltak a visszajelzések a befogadó intézményektől – tette hozzá, s elhangzott, hogy a tüzelő iránti igényeket is továbbítják a családsegítő központnak, ha ilyen jelzés érkezik hozzájuk.

Erre is reflektálva a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Lengyelné Pogácsás Mária elmondta, tavaly 705 családnak 3525 mázsa tüzelőt osztottak ki, s az idén is igényelhető a fa, háztartásonként 5 mázsa, s készülve a krízisidőszakra is, tartalékolnak is tüzelőt, hogy szükség esetén ezzel is segíthessenek.

– A jelzőrendszer működtetése kiemelt feladatunk, figyelünk a tanyavilágban lakókra, az egyedül élőkre, az idős emberekre, ha saját hatáskörben, alapellátásban tudunk, azonnal intézkedünk. A Human-Net Alapítvánnyal szoros az együttműködésünk, ennek köszönhetően már élelmiszercsomaggal is segíthetünk, és a lakossági felajánlásoknak köszönhetően ruhaadománnyal is – jegyezte meg. A NyírVV Kft. közterület-kezelési igazgatója, Dicső Péter arról beszélt, hogy december elsejével indul a szociális tűzifa osztás, azaz a tüzelőt a Tüzér utcán vehetik át a megadott időpontban a jogosultak.

– A tűzifa mellé a közfoglalkoztatási programban gyártott brikettet is tudunk a családoknak – emelte ki, s hozzátette: mivel nem mindenki tud elmenni a fáért a Tüzér utcára ezért nagyobb lerakat van a Huszártelepen, Butykán és Polyákbokorban. A krízishelyzettel kapcsolatban megjegyezte: a Tokaji út 3. szám alatt az átmeneti otthonban lakrészeket tartanak fenn, hogy szükség esetén megnyithassák a rászorulók előtt.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója, Nagyné Hermányos Zsuzsanna elmondta: a bentlakásos intézményeik teljes létszámmal működnek, 268 ember várakozik az elhelyezésre, így krízishelyzetben a pihenőszobában tudnak majd helyet kialakítani. A szociális területet érintve hangsúlyozta a házi és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fontosságát, a magányos, idős, beteg emberek támogatást, hogy az otthonukban élhessenek, maradhassanak.

– Az egészségügyi alapellátás keretében hozzánk került az Egészségügyi Centrum, ahol a hajléktalan lábadozóba a téli időszakban két ágyat helyezünk el, hogy krízis esetén rendelkezésre álljon, s mindenképpen szeretnénk megerősíteni a mozgóorvosi ellátást – fejtette ki, s kiderült: gyógyászati segédeszköz kölcsönzőt is működtet a központ, hogy minél több embernek segíthessenek így is.

– Krízishelyzetben 24 órán belül képesek vagyunk segítségpontot kialakítani, van aggregátorunk, hőlégbefúvónk, ami rendkívüli időjárási helyzetben ugyancsak hadrendbe állítható – erről már Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója beszélt, aki azt is elmondta, hogy az anyaotthonukban és a félutas házakban krízisidőszakban rászorulókat ideiglenesen fogadnak, az anyaotthonba pedig anyukák kerülhetnek a gyermekekkel. Az élelmiszer-adományokkal pedig úgy gazdálkodnak, hogy a januári és februári időszakban is segíthessék is a családokat, s nekik is kiemelt feladatuk, hogy az idős és magányos embereket felkutassák, megtalálják, támogassák.

– A közterület-felügyelet autóiban ott a meleg tea és a takaró, hogy a helyszínen, míg megérkezik a krízisautó, segítsük az utcán élőket – mondta Bodrogi László. A kamerarendszerünkkel sok olyan helyszínt figyelhetünk, ahol várható a hajléktalan emberek megjelenése és baj esetén azonnal intézkedhessünk az érdekükben – jegyezte meg a felügyeletvezető.

A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója, Oláh János pedig arról beszélt, hogy a rendőrség pontos és részletes intézkedési tervet készített a krízisidőszakra. – A körzeti megbízottak, járőrök rendszeresen felkeresik a otthon nélkül maradt embereket, az időseket, a tanyavilágban élőket. Senkit nem hagyunk ellátatlanul – jelentette ki, és ezzel minden jelenlévő egyetértett.

A bentlakásos szociális intézmények közül a Szivárvány Idősek Otthona vezetője, Vári Zoltán megerősítette: krízishelyzetben, vörös kód idején vállalják plusz személyek elhelyezését.