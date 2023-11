Az elkövetkező napokban még számos programmal ünneplik a jubileumot. Gálaműsorral folytatódik a sorozat 2023. november 16-án 17 órakor a helyi művelődési házban, fellépnek az oktatási intézmény jelenlegi és egykori diákjai is. Osztálytalálkozókat rendeznek november 17-én és 18-án. Ez utóbbi napon 11 órakor emléktáblát avatnak és időkapszulát is elhelyeznek. A jubileumi emlékezések koronáját a Blanka bál jelenti, ami november 18-án 19 órakor kezdődik a tiszalöki művelődési házban. A Blanka bál is egy régi hagyományt elevenít fel, korábban minden évben Blanka napjához, október 25-höz közeli időpontban rendeztek bált, amelyen részt vettek a pedagógusok és a diákok mellett a szülők is.