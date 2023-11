Szombaton Tiszadobbal ismerkedtek a küldöttség tagjai, november 5-én pedig Nyírbátort és Tarpát keresik fel. Mint ismert, az 1944. december 24-én Sopronkőhidán kivégzett Bajcsy-Zsilinszky Endre több éven keresztül a tarpai kerület országgyűlési képviselője volt, s örök nyugodalmat is a Bereg vármegyei település temetőjében talált.

Nyírbátorban Máté Antal polgármester mutatja be a vendégeknek a települést, Tarpán pedig Szécsi Szabolcs polgármester fogadja a vendégeket. A delegáció tagjai a tarpai temetőben megkoszorúzzák majd Bajcsy-Zsilinszky Endre sírját, és virágokat helyeznek el a szobránál is.

KM

Kép: Bajcsy-Zsilinszky Endre szobra Tarpán | Fotó: kozterkep.hu