– Fontos, hogy minden rendben legyen az autómmal, itt a hideg és nem mindegy, milyen kocsival indulok útnak. Hét éves a terepjáróm, minden rendben van vele, de úgy gondoltam, ha már ingyen megnézik a szakemberek, miért hagynám ki a lehetőséget – mondta Torma Ádám. A nyíregyházi fiatalember egy Nissan terepjáróval állt fel a fékpadra, a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai az autó fékberendezését alaposan átnézték és minden rendben találtak.

Az elmúlt évekhez képest szombaton kevesebb autó gurult be a Nyír Pláza parkolójába a gépjárművek ingyenes téli átvizsgálására legalábbis délig. Az egészen 15 óráig tartó akciót minden évben még a zord tél beköszönte előtt meghirdetik a szervezők, így lehetőségük van az autósoknak egy gyors műszaki szemlére, ami tényleg nem vett több időt igénybe, mint 10 percet.

Szikszai Tihamér rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára elmondta: a kampány célja, hogy erősítsék az autósok felelősségét a gépjárművek téli felkészítésében. A hideg idő beálltával érdemes újra elvégezni a karbantartást gépkocsinkon, hogy biztonságosan járja a csúszós, fagyos utakat.

– A biztonságos közlekedésnek sok összetevője van, a járművek műszaki állapota az egyik legfontosabb – kezdte a rendőr alezredes, és rögtön hozzá is tette: a téli átállásnál a legelső feladat, a téli gumiabroncsra váltás, anélkül nem lehet egy tapodtat sem tenni. – Nem tudjuk, milyen telünk lesz – mutatott a hóláncra, de érdemes beszerezni, bizonyos országokban ellenőrzik is, ne lepődjenek meg rajta a magyar autósok, ha külföldön járnak. Szombaton nem találtunk nagyon rossz állapotban lévő autót, de az elmúlt évek tapasztalatairól tudnék mesélni, volt olyan kocsi, ami saját kerekein nem gurulhatott ki innen, utánfutó vitte el. Ezzel az akcióval nem célunk a büntetés, az autóvezetők figyelmét szeretnénk felhívni a biztonságos közlekedésre, és tanácsokat is adunk hozzá k – jegyezte meg az alezredes. Majd sorolta, mit is vettek szemügyre az autók átvizsgálása során. A fékrendszer és a futómű ellenőrzéseelengedhetetlen, minden elindulás előtt érdemes fékpróbát végezni, különösen a téli időszakban, amikor egyébként is megnő a féktáv. A motorolaj szintjét havonta illik ellenőrizni, ha alacsony, az a motornak is árt.

– A világítóberendezések ne kerüljék el a figyelmet, a fényszórók, a hátsó lámpák, a ködlámpák. Nemcsak a csúszós utak jelentek gondot ilyenkor, hanem változnak a látási viszonyok is. De ha már itt tartunk, az ablaktörlő lapátok állapota is legyen rendben, a szélvédőmosó folyadék pedig betöltve fel kell készülni a fagyra a mínuszokra – sorolta a legfontosabb lépéseket a rendőr alezredes, s természetesen a fagyálló szintjének és fagyáspontjának ellenőrzésére alkalmas műszer is előkerült az ingyenes átvizsgálás során. A parkolóban azokra is gondoltak, akik nem négy, hanem két keréken járnak, BikeSafe program keretében pedig a kerékpárokat lehetett a rendőrség rendszerébe regisztrálni.